La Libertad Avanza celebró los dichos de Oscar Ruggeri

Y luego, agregó: "Ojalá podamos escuchar cada uno qué es lo que va a hacer y después pasale factura. Porque el que promete y después no lo hace, después pasale factura (...) Las cagadas que hacen, que paguen con sus bienes, con sus cosas. ¿Querés ser Presidente? Sos Presidente, pero mirá que si te mandás la cagada vamos con todos los bienes que tenés, te sacamos todo. A ver qué hacen, a ver cuántos después se presentan".

Más tarde Ruggeri indicó que, durante sus viajes, observa que el semblante de los habitantes de otros países es más alegre. Dicho esto, manifestó: "Nosotros acá estás agazapado, a ver si te van a chorear, si estás triste porque tenés que pagar impuesto, el otro impuesto, no llegás a fi de mes. Cambien esa cabeza, viejo, a los tres que están por presentarse ahora".

"Agarren a la gente del campo, siéntense y negocien y háganlo bien. Porque la gente del campo, si ustedes le sacan los impuestos, los dejan de asfixiar, la gente de campo invierte", exclamó, en referencia a la quita de retenciones, y luego orientó su crítica volvió a coincidir con los postulados de Milei respecto a los impuestos:

¿Qué tenemos que hacer más de todo lo que hacemos los que trabajamos y nos descuentan y pagamos impuestos? No regalen más la plata, no se regala la plata. Mérito, Hay que trabajar, pongan una empresas, que trabaje la gente. Se gana su sueldo y va a comprar lo que quiere, lo que se le dé la gana. Pero no regalen más nada ¿Qué tenemos que hacer más de todo lo que hacemos los que trabajamos y nos descuentan y pagamos impuestos? No regalen más la plata, no se regala la plata. Mérito, Hay que trabajar, pongan una empresas, que trabaje la gente. Se gana su sueldo y va a comprar lo que quiere, lo que se le dé la gana. Pero no regalen más nada

"No puede ser que, ¿cuántos somos? ¿Seis, ocho millones que trabajamos y pagamos impuestos? Hay que bancar todo este festival, no se puede. Te fundís", dijo.

Por otro lado, el ex defensor central también comentó sobre la inseguridad:

Algo estamos haciendo mal, ¿no se ponen eso en la cabeza? Cuando van con su familia, cuando hablan con sus esposas. 'Che, mataron a uno para robarle un celular'. Para sacarle un apartito le pegan un tiro y se van, como si nada. ¿Y qué pasó? Es menor de edad, al otro día va a la casa. Y la otra familia velando a un tipo, enterrándolo al papá de la familia, al mamá o al pibito, ¿y el otro pibe? Era menor de edad, no se puede hacer nada, se lo entregaron a los padres. Dale, laburen, mostro Algo estamos haciendo mal, ¿no se ponen eso en la cabeza? Cuando van con su familia, cuando hablan con sus esposas. 'Che, mataron a uno para robarle un celular'. Para sacarle un apartito le pegan un tiro y se van, como si nada. ¿Y qué pasó? Es menor de edad, al otro día va a la casa. Y la otra familia velando a un tipo, enterrándolo al papá de la familia, al mamá o al pibito, ¿y el otro pibe? Era menor de edad, no se puede hacer nada, se lo entregaron a los padres. Dale, laburen, mostro

"Dale, laburen, mostro. Estoy hinchado los huevos de todos ustedes, que prometen y prometen hace años. Déjense de joder", pronunció.

En la recta final de su soliloquio, Ruggeri apuntó directamente contra la clase dirigente: "La idea de ustedes es brillante. Se levantan una mañana y dicen: 'Vamos a poner otro impuesto más'. Eso es en lo único que piensan, la solución que tienen. Dale, júntense, sean inteligente. Para eso están ahí en esos puestos, si no váyanse a su casa. Tienen condena social ustedes, no pueden caminar por la calle".

Hagan las cosas bien, políticos. Déjense de joder, dejen el verso. Déjense de joder de una vez por todas, estamos hinchado los huevos, la gente está hinchada los huevos Hagan las cosas bien, políticos. Déjense de joder, dejen el verso. Déjense de joder de una vez por todas, estamos hinchado los huevos, la gente está hinchada los huevos

"Reaccionen, a un mes de una gran votación (...) Nosotros tenemos que pensar bien a quién ponemos ahí, y a ese que ponemos con el voto, a ese hay que pasarle factura. Vos sos el Presidente, te eligió la mayoría. ¿Te mandás un moco? Vas en cana. No me vengas con fueros, no me vengas con que después te ponés de diputado, te pones de senador, no te pueden tocar. Te mandaste un moco, vos vas preso. Quiero ver cuántos quedan después que quieran ser Presidente", concluyó.

