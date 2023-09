En nuevo round, Javier Milei desafió a TN: "La pauta caerá"

"Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora. Con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre", cierra con la frase que utiliza como lema.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1706144952139358702&partner=&hide_thread=false PRUEBA ÁCIDA

¿Los ensobrados de @lanacionmas y @todonoticias dirán algo de semejante fraude o se dedicarán a ocultar y cubrir a su socio político?

Mañana será un lindo día para ver si se les caen las caretas. Obviamente los que hagan silencio son cómplices.

LA PAUTA CAERÁ https://t.co/bLyOdZv6lu — Javier Milei (@JMilei) September 25, 2023

Ahora bien, el candidato de La Libertad Avanza, nuevamente haciendo uso de sus redes sociales, compartió una publicación que aseguraba que tal proyecto de Bullrich no es más que una copia del Centro Correccional Thompson, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el estado de Illinois en Estados Unidos.

Ante esto, Milei le escribió a los dos canales de noticias: "¿Dirán algo de semejante fraude o se dedicarán a ocultar y cubrir a su socio político?".

Javier Milei hizo el milagro: C5N reivindicó a TN

La molestia de TN luego de que el diputado se negara a acudir al ciclo Sólo una vuelta más por no sentirse a gusto con los demás invitados sigue dando de qué hablar. Increíblemente, quien se hizo eco de la queja fue C5N, marcando un precedente del que sólo podría haber sido capaz el diputado libertario: el Grupo Indalo coincidiendo con el Grupo Clarín.

"Las condiciones de Milei" fueron tema de debate en el envío De una, en el que realizaron un repaso de los hechos y sus repercusiones. En última instancia, el suceso derivó en un nuevo cruce entre la candidata de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, y el director Juan José Campanella. Este último negó que la negativa del economista se debiera a su presencia.

"Los candidatos eligen con quién quieren estar en un programa de televisión", lanzó Antonio Fernández Llorente a modo de introducción. Por otro lado, el periodista se encargó de no mencionar directamente a ningún otro medio, pero utilizó referencias obvias.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FU24noticias%2Fstatus%2F1704565589455384598%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1704565589455384598%7Ctwgr%5Ea1f1903199e418ec80c13fc622aad3fb9338895f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjavier-milei-hizo-el-milagro-c5n-reivindico-tn-n560943&partner=&hide_thread=false El milagro de Javier Milei: C5N reivindicó a TN pic.twitter.com/iBk9RzOBtu — Urgente24.com (@U24noticias) September 20, 2023

Javier Milei va a dos canales. Uno que es de Macri (LN+) y el otro que está en el canal de Constitución (TN). Y Milei preguntó: '¿Quién va al programa?'. 'Va Campanella', -le responden-. 'Entonces no voy'. Aparentemente en el canal lo tildaron de intolerante Javier Milei va a dos canales. Uno que es de Macri (LN+) y el otro que está en el canal de Constitución (TN). Y Milei preguntó: '¿Quién va al programa?'. 'Va Campanella', -le responden-. 'Entonces no voy'. Aparentemente en el canal lo tildaron de intolerante

En este contexto, el debate que se planteó en el ciclo fue de cuánto el candidato presidencial precisa de los medios en su campaña. En particular, el panelista Fernando Borroni se mostró negado a darle trascendencia al caso. "Este el circo que propone Milei y entramos todos con la naricita roja. Es un circo que necesita, esto es Milei", sostuvo.

"Me parece que a veces determinados personajes como Milei se sostienen que circos baratos, con circos que no le preocupan nadie, con show", agregó luego el también conductor de Radio 10. Sin embargo, sus compañeros no compartieron su opinión al considerar que "subestimaba a Milei" y aseguraron que los medios le son prescindibles, pues su mayor fortaleza recae en el manejo de redes sociales de su equipo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuancampanella%2Fstatus%2F1704483821989527991%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1704483821989527991%7Ctwgr%5Ea1f1903199e418ec80c13fc622aad3fb9338895f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjavier-milei-hizo-el-milagro-c5n-reivindico-tn-n560943&partner=&hide_thread=false El invitado que rechazó Milei fue Kovadloff y en S1VM no cruzan invitados. No mientas. ¿Cómo es eso de “qué merde hace un director metiéndose en política”? Soy ciudadano y existe la Libertad de expresión. Googleala. ¿Qué “merde” hace una terraplanista metiéndose en el Congreso?… https://t.co/I91RW2koGi — Juan José Campanella (@juancampanella) September 20, 2023

Más allá de esto, otro punto interesante fue que, al ser blanco de las especulaciones, Campanella se apresuró en publicar que no fue debido a su presencia que Milei no asistió a Sólo una vuelta más, sino a la del filósofo y asesor de Patricia Bullrich, Santiago Kovadloff.

El director, quien nunca ha temido ocultar su postura ideológica afín a Juntos por el Cambio y anti kirchnerista, se encuentra librando una cruzada contra La Libertad Avanza desde hace algunas semanas. En particular, el disgusto de Campanella se hizo visible desde el momento en que miembros del espacio de Milei aseguraron que cerrarían el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

--------

Más contenido en Urgente24:

Cristina Kirchner inauguró Tik Tok con video contra la "motosierra" de Milei

Tras criticar a Macri, Morales recibió a Bullrich y se presentó como su "soldado"

Irreparable: Córdoba volvió a atrapar al más buscado

Elecciones 2023: La otra batalla del domingo 1/10