La estafa que casi deja sin nada a Carmen Barbieri: "Me avivé y le corté"

El intento de estafa a Carmen Barbieri

El caso de Carmen Barbieri es un ejemplo claro de “phishing”, una técnica que los ciberdelincuentes emplean para obtener datos personales o acceso a cuentas digitales mediante engaños. En este caso, la maniobra incluía enviar un código que debía repetirse durante la llamada, un detalle que no pasó desapercibido para Berardi: “Cuando me mandaron el código y vi que lo tenía que repetir me di cuenta que ahí hacen el phishing. Me avivé y le corté”.