La beneficiara de planes sociales rechazó un empleo: cuánto le ofrecían

“Queda en Almagro. Es un trabajo como administrativa, sentada 8 horas en la computadora de lunes a viernes. Tendrá cobertura médica para ella y sus cinco hijos. El sueldo es de $92.000 mensuales y arrancaría 90 días a prueba”, le indicó el empleador.

“Me gustaría estar a prueba”, respondió la mujer. Después de esto, Doman aseguró que iba a ponerlos en contacto a ambos para que arreglen las condiciones.

Sin embargo, este miércoles la contactaron desde el programa para preguntarle en qué había quedado la propuesta laboral y Alfonzo dijo que optó por seguir sin trabajar.

“No acepté porque me quedaría lo que gano recibiendo los planes, entre niñera e ingresos. Sumaría la misma plata que recibiendo los beneficios”, señaló la mujer durante una videollamada.

Por su parte, el abogado salió a contar su verdad, y en ese sentido detalló:

“Dice que es poco y que lo quiere en negro porque dejaría de cobrar los beneficios. Me dijo que la ponga media jornada, ya que cuanto más ganaría en el trabajo, menos cobra con los planes. Tiene un auto y le saca la patente para no pagar multas, que invierte en criptomonedas y que gana 15 dólares por cada mil me gustas en Kwai”.

Mariana Alfonzo vive en Cañuelas y tiene cinco hijos con distintos matrimonios. En la TV reveló que entre todos los planes cobra $60.000 mensuales. “Si el plan durara hasta que yo tenga 50 años sería un golazo, no laburo más”, sostuvo.