Jorge Asís tiró una bomba tras la cena en Olivos

"Te diría que fue para dar un mensaje a la Doctora y precipitar una interna de cara al 2023, que fue lo que dijo en el acto en Plaza de Mayo: que 'hasta el último concejal debe ser designado democráticamente'. Que es una forma de decir que acá no hay más dedo decisivo, lo cual resulta paradójico porque Alberto fue elegido por el dedo de la Doctora; con la soberbia de un tuit, digamos. Esto no lo dijo en off. Lo dijo abiertamente adelante de 40 personas. No creo que haya caído bien la precipitación de lanzar la interna 2023. Me parece un poco apresurado", siguió Asís en su relato.

Sobre el cierre, remató:

Hay una intención de fortalecer y darle juego mediático a 3 ministros, que son Juanchi Zabaleta, Katopodis y Ferraresi. Y se asiste a la vuelta del que nunca se fue: Pepe Biondi, el vocero sin voz Hay una intención de fortalecer y darle juego mediático a 3 ministros, que son Juanchi Zabaleta, Katopodis y Ferraresi. Y se asiste a la vuelta del que nunca se fue: Pepe Biondi, el vocero sin voz