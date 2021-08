Santiago Maldonado volvió a avivar la grieta política

Incluso, ese mensaje de la secretaría de Derechos Humanos fue refutado por la propia exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Se cumplen cuatro años de la desaparición de Santiago Maldonado, tras la represión efectuada por Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche en el Pu Lof de Cushamen, Chubut, que se encontraba manifestando sobre la Ruta 40", fue el mensaje que publicó la secretaría.

A lo que Bullrich respondió: “El Gobierno Nacional insiste con la mentira, diciendo que Santiago Maldonado fue desaparecido. Por suerte se supo la verdad. Una verdad que voy a repetir hasta el cansancio para terminar con un relato que tan mal le hace a todos los argentinos”, escribió la líder del PRO en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1421907982628102145 El Gobierno Nacional insiste con la mentira, diciendo que Santiago Maldonado fue desaparecido. Por suerte se supo la verdad. Una verdad que voy a repetir hasta el cansancio para terminar con un relato que tan mal le hace a todos los argentinos. https://t.co/wSoJPRJKBU pic.twitter.com/utm6HOLKUL — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 1, 2021

Pero Bullrich no fue la única que refutó el mensaje, sino que el debata también estuvo marcado por periodistas y otras figuras públicas.

Por ejemplo, el periodista Eduardo Feinmann también arremetió contra el mensaje del Gobierno, y en ese sentido, escribió:

"No está desaparecido. Fue encontrado muerto, ahogado, en un río del sur del país. Los 55 peritos que analizaron su cadáver, determinaron que no fue torturado, no fue golpeado, no fue arrastrado hasta allí, nunca estuvo en una heladera. Siempre estuvo en ese río y nadie lo tocó", sentenció.

https://twitter.com/edufeiok/status/1421906875260489732 No está desaparecido. Se ahogó en el Río Chubut. Lo determinaron 55 peritos de todas las partes. Lo abandonaron sus compañeros pseudo mapuches. No fue secuestrado. No fue torturado. Se ahogó en el río huyendo después de cometer un delito. Punto. https://t.co/e7yvAu7AZS — Eduardo Feinmann (@edufeiok) August 1, 2021

Pero además, el periodista fue más allá y publicó un mensaje de Twitter en el que el ahora presidente Alberto Fernández había escrito en agosto de 2017 que Santiago Maldonado se ahogó.

https://twitter.com/edufeiok/status/1421980821506904071 Gracias por decirlo de una manera directa, Presidente. pic.twitter.com/6l6hhgqTa2 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) August 1, 2021

A su vez, cientos de internautas opinaron respecto al caso. Por un lado, estuvieron quienes exigieron justicia por Maldonado, entre ellos, sus familiares, que en redes sociales pidieron a la Justicia que se esclarezca el hecho.

Del otro lado de la grieta estuvieron quienes hicieron tendencia la frase "se ahogó", que se volvió TT nacional en Twitter con más de 17 mil menciones en esa red social.