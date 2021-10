Interna en A24: Antonio Laje cruzó a Salerno en vivo

Voy a disentir (...) Es un disparate lo que dijo Salerno, jamás plantearía eso al aire ¿ahora vamos a culpar al papá por tardar cinco minutos más? No. Voy a disentir (...) Es un disparate lo que dijo Salerno, jamás plantearía eso al aire ¿ahora vamos a culpar al papá por tardar cinco minutos más? No.

A partir de allí comenzó un enfrentamiento al aire entre él y Salerno, quien quería explicar el motivo por el cual había hecho tal comentario.

¿Vos crees qué a mi me gusta vivir con paranoia? No me gusta (...) ¿Qué hago Antonio? ¿Espero yo? Lo que te estoy diciendo es lo que lamentablemente tenemos que hacer para evitar que nos roben. ¿Vos crees qué a mi me gusta vivir con paranoia? No me gusta (...) ¿Qué hago Antonio? ¿Espero yo? Lo que te estoy diciendo es lo que lamentablemente tenemos que hacer para evitar que nos roben.

La solución hay que exigirla a los políticos

Antonio Laje, molesto y disgustado por el enfoque de Salerno, volvió a replantear la necesidad de que se entienda que son los políticos los que deben trabajar para combatir la inseguridad y que eso no es tarea del ciudadano en su día a día. El periodista se dirigió directamente a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, haciéndole saber que él es quien debe tratar de cambiar esta realidad:

Kicillof, una de las maneras básicas para evitar qué los presos queden en la calle es cambiar las leyes (...) dígale a todos los diputados qué sancionen leyes diferentes (...) hasta ahora usted tiene una provincia en manos de los delincuentes (...) le quiero informar qué desde su lugar de gobernador si puede hacer cosas. Kicillof, una de las maneras básicas para evitar qué los presos queden en la calle es cambiar las leyes (...) dígale a todos los diputados qué sancionen leyes diferentes (...) hasta ahora usted tiene una provincia en manos de los delincuentes (...) le quiero informar qué desde su lugar de gobernador si puede hacer cosas.

Antes de finalizar el cruce en vivo, Antonio Laje sostuvo que la postura no es la planteada por Carlos Salerno, y que lo que hay que hacer es pedir a los políticos soluciones sobre este asunto que genera paranoia en la gente. También se refirió al concepto de "apurarse" ante casos de inseguridad y dijo que "es contrafáctico, dependés del tiempo de los delincuentes".

Finalmente, ironizó por los dichos de su compañero:

Pongamos todos los videos de inseguridad y miremos qué hizo mal la víctima, me encanta (...) uno trata de cuidarse como puede pero de ahí a plantearlo dentro de un caso de inseguridad me parece un disparate. Pongamos todos los videos de inseguridad y miremos qué hizo mal la víctima, me encanta (...) uno trata de cuidarse como puede pero de ahí a plantearlo dentro de un caso de inseguridad me parece un disparate.