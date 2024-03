Horacio Cabak indignado con Crónica TV/FOPEA, celebra cierre de Télam

Así lo explicitó el conductor durante la última semana, en la que además de manifestarse de acuerdo con el fin de la agencia de noticias también frivolizó la situación de sus pares, recomendándoles que "busquen otro trabajo".

"Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar: me acaban de echar del canal", introdujo Munaretto en el video que publicó en su Instagram, donde además reveló el contenido de la conversación que tuvo con la abogada de Crónica TV, Patricia Dubor:

Me dijo que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación Me dijo que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación

"La vida sigue, no sé qué voy a hacer. De alguna u otra forma me las voy a arreglar. Pero adentro de este lugar hay 50 ó 60 personas que todavía están en la misma situación irregular en la que estaba yo, que ya no estoy porque directamente no tengo laburo", concluyó el cronista.

