Guerra de C5N contra La Nación por Cristóbal López

Hoy @MoralesSola_LN vuelve a insistir con la denuncia de defraudación y evasión impositiva. A esta altura del partido quedan dos opciones: la falta de profesionalismo o la simple y mala intención a pedido de los nuevos dueños de @LANACION — Cristobal López (@Cristobal_ok) December 15, 2021

En esa línea, y casi de manera inmediata, los que salieron en su defensa fueron los de C5N, quienes a través de su cuenta de Twitter oficial posicionaron la frase #LaNaciónMiente, y acusaron La Nación de difundir "fake news".

En cuestión de minutos, la etiqueta La Nación Miente se volvió tendencia número uno en Twitter durante todo el día de hoy, frase que fue replicada miles de veces por usuarios, militantes k y hasta periodistas que militan para el kirchnerismo y son parte del canal C5N.

"#LaNaciónMiente @LANACION se convirtió en tendencia en Twitter. Tras intentar instalar una denuncia falsa sobre Oil Combustibles, los usuarios de la red social apuntaron contra el diario", escribió, por ejemplo, el periodista Victor Hugo Morales.

#LaNaciónMiente @LANACION se convirtió en tendencia en Twitter



Tras intentar instalar una denuncia falsa sobre Oil Combustibles, los usuarios de la red social apuntaron contra el diario. — Víctor Hugo Morales (@VHMok) December 15, 2021

Además del caso Oil Combustibles, muchos usuarios de Twitter recordaron otras "operaciones mediáticas" que habría llevado a cabo el diario La Nación en el último tiempo, siempre ligadas a los intereses del macrismo.

"#LaNacionMiente Ya es un pasquín amarillo... Vergüenza ajena ver como quienes dicen sentir la profesión de periodistas no dejan de hacer operaciones políticas, mintiendo sin parar. Mucho más vergüenza dan los medios q se hacen eco de esas mentiras y jueces y fiscales que arman causas a pesar de esas mentiras. #LaNaciónMiente... La Nación, cueva de Macri, no para de mentir y realizar operaciones contra Cristina y el peronismo. llega a su fin el juicio por la operación oil combustibles. #lanacionmiente... #LaNaciónMiente Cristóbal López fake news de La Nación: Para ayudarlo a evitar cometer otra burrada de este calibre estoy disponible para ir al programa de Morales Solá cuando quiera y explicarle no solo esta causa sino cómo se manejan Macri y sus socios", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.

Un resumen de los tuits más virales a continuación:

La Nación, cueva de macri, no para de mentir y realizar operaciones contra Cristina y el peronismo. llega a su fin el juicio por la operación oil combustibles. #lanacionmiente — Juan Manuel Moisés (@JuanManuelMois1) December 15, 2021

#LaNacionMiente! En noviembre tuvimos una inflación de 2,5 bajamos un punto con respecto a octubre y fijate como este pasquín de morondanga te da la noticia como algo negativo, con esto desayunan los gorilas. #LaNacionMiente! — Monica Vivas (@JMonicaVivass) December 15, 2021

Acaso queda alguna duda, de que los medios HEGEMÓNICOS protegen a los dirigentes de un partido político, cada vez es más evidente y los pseudoperiodistas, son militantes de ese partido y lo dicen sin ponerse colorados las mentiras y operaciones llevadas a cabo #LaNacionMiente — Nadia (@NadiaRacingClub) December 15, 2021

Esto es lo que no vas a ver en TN y LN+.

"Que la cuenten como quieran, porque nunca te la van a contar". #HastaLosYankeesSeQuejan #LaNacionMiente — fabio rosales (@fabiorosales2) December 15, 2021

Tiraron mierda contra las vacunas, criticaron el pase sanitario, asustaron con el valor del dolar, se aterraron con el cumple de Fabiola pero del de Lilita se callaron la boca, ahora los dolares termosellados, cuanto mas van a mentirle a la gente ? #LaNacionMiente — Dieguin (@DiegoNtvg1) December 15, 2021