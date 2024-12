Gran Hermano en modo Intratables: Ceferino Reato contra libertarios y kirchneristas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ceferinoreato/status/1869056714961752442&partner=&hide_thread=false Gran Hermano. "Que nos gustan los líderes autoritarios ya lo sabemos, pero verlos así, en GH". pic.twitter.com/wypoI7aBFP — Ceferino Reato (@ceferinoreato) December 17, 2024

Sin embargo, Reato también apuntó contra administraciones anteriores y sus seguidores en el marco de un cruce que tuvo con su colega Laura Ubfal.

Luego de comentar las actitudes de la participante Sandra Priore, el periodista espetó: "Demuestra una personalidad muy autoritaria. Que nos gustan mucho los líderes autoritarios ya lo sabemos, pero verlos así en un juego…".

En ese instante, Ubfal lo interrumpió y exclamó: "A vos te gustará". Lejos de quedarse callado, Reato le retrucó la apuesta y declaró: "A vos te gustó, si eras kirchnerista".

Luego de terminar de entender lo que le había dicho, la panelista manifestó: "Ay, mirá. La verdad me das vergüenza Ceferino. No te contesto porque no te escucho". Por su parte, Reato continuó con su análisis de los jugadores del reality conducido por Santiago del Moro.

Gran Hermano: La pelea que obligó a cortar la transmisión

La edición más reciente de Gran Hermano se ha convertido en un torbellino de emociones, donde las tensiones entre participantes alcanzan niveles insospechados. Los espectadores están siendo testigos de una guerra que supera cualquier expectativa de convivencia televisiva, donde los límites de la tolerancia se desdibujan con cada día que pasa.

El epicentro del conflicto se ubica en un triángulo amoroso que promete dar mucho de qué hablar. Chiara Mancuso y Jenifer Lauría protagonizaron una disputa que obligó a la producción de Telefe a interrumpir la transmisión en vivo durante la madrugada del pasado viernes 13/12, un detalle que aumenta la intriga sobre lo sucedido.

Las protagonistas mantienen un pulso tenso por la atención de Giuliano Vaschetto, a quien ambas consideran un objeto de deseo. La confrontación alcanzó tal magnitud que Chiara no dudó en calificar a Jennifer como una "mala leche", dejando en evidencia que la rivalidad trasciende lo simplemente estratégico.

Embed - Fuertes acusaciones entre Chiara y Jenifer: "No tenés códigos y te voy a aplastar"

El detonante de esta batalla campal fue un beso entre Jennifer y Giuliano, lo que provocó la reacción inmediata de Chiara. La escena fue tan intensa que los otros participantes, lejos de mediar, optaron por burlarse de las ofensas intercambiadas entre las protagonistas.

Las cámaras captaron el momento exacto cuando los hombres de la casa comentaban la fiesta y, en segundo plano, se escuchaban los gritos de las participantes. Un momento que sin duda será analizado con lupa en la gala de este domingo 15/12.

Lo más llamativo del conflicto es la estrategia de Giuliano, quien parece actuar con doble intención, seduciendo a ambas participantes. La situación ha puesto en evidencia que existe más una lucha de supremacía que un interés genuino, creando un ambiente de tensión constante.

