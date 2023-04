A lo gritos, Fabio Cuggini furioso con Luis Ventura

Tras ese puntapié inicial, Cuggini tuvo otro enfrentamiento con Luis Ventura. El estilista se mostró muy molesto luego de que el periodista de espectáculos asegurara que no había habido tal agresión y que la difusión del video era obra del propio peluquero. Ante esto, Cuggini le respondió en vivo en LAM.

El estilista leyó al aire una carta que le escribió a Ventura, en la que se dispuso a hacer un repaso de los diversos escándalos que protagonizó el panelista.

"Ahora te voy a ir a buscar a la Justicia, sé que tenés 20 millones de domicilios, pero te van a ir a buscar al canal en el horario de trabajo, querido Luis. Si no me pedís disculpas, invitame y te refuto cada una de las cosas que dijiste. Lo del pi... chico que tenés, lo podemos ver en la Justicia", exclamó Cuggini.

"Veremos con un metro o un centímetro, quién la tiene más chiquita. Vos no la tenés grande, la tenés chiquita, ¿me escuchaste? Te lo advertí, con mi familia no te metas porque no sabés nada de ella, pedazo de pelotudo", cerró a los gritos.

RIAL y CUGGINI se DIJERON de TODO en VIVO

Producto de esto, al día siguiente Cuggini fue invitado a participar de un móvil de Argenzuela, ciclo que Rial conduce en C5N. El peluquero aprovechó para sumar otro conflicto, luego de revelarle al conductor casi al final de la entrevista de qué manera "se venga" de quienes lo agreden.

"Yo me vengo de otra manera. Yo seduzco a tu mujer o a tu hija, le hago el amor y después lo publico en todos lados", lanzó el peluquero, ante la mirada atónita del conductor y del resto de su panel. "No, bueno, pero eso no está bien. La verdad, es más honesto agarrarse a piñas. Fabio, no sos el que conozco. No está bien eso", respondió Rial, sorprendido.

"¿Y vos quién sos, el dueño de la verdad, que nos tenemos que agarrar a piñas? A mí no me gusta agarrarme a piñas, a mí me gusta seducir a tu mujer o a tu hija, hacerle el amor y después publicarlo en los diarios", le dijo Cuggini. Rial no se contuvo: "Vos hacés eso con mi hija y yo te bajo los dientes".

Una vez que finalizó la comunicación, el conductor se disculpó con sus compañeros por su reacción: "Perdón, eh. Me zarpé, pero hay cosas que… Lo que acaba de decir es una locura". Sin embargo, el panelista Mauro Federico resolvió el misterio con su pregunta clave: "¿No estará buscando exposición?".

