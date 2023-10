Fabián Doman terminante: "Yo tampoco voto a Javier Milei"

No es el primer periodista en manifestar su rechazo al libertario. Jorge Lanata, en la entrevista con Jorge Rial, también reveló que no coincide con las ideas de Milei y aseguró que no lo votaría.

Otro de los periodistas que explotó de furia tras la entrevista de Mauricio Macri con Eduardo Feinmann, en el cual aseguró que su hija Antonia, de 11 años, le pidió que votara a Milei fue Marcelo Longobardi. En un editorial punzante habló de Mauricio Macri que da entrevistas a "alcahuetes" ¿apuntando a Eduardo Feinmann?

Más contenido en Urgente24:

Nuevo permiso para viajar a Europa entrará en vigencia

Un templo histórico en Buenos Aires asombra con su belleza

Sexo: La peligrosa práctica sexual que jamás debes hacer

La playa de agua turquesa en Buenos Aires que enamora a todos

Google lanzó cursos gratuitos para aprender programación