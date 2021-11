Muy efusivo, Paulo Vilouta salió al cruce: "No, no, yo no hablo de paliza pero te hablo de otra visión. Si yo pierdo por 10 puntos a nivel país; si yo pierdo por primera vez el quórum en el Senado, que nunca le pasó al peronismo; si pierdo la provincia de Buenos Aires por 2 puntos cuando repartí dinero, platita y no sé cuántas cosas por ahí; pierdo en 15 distritos clave en la provincia más poblada, me parece que el resultado es terrible".