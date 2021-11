A medida que fueron pasando los minutos, Navarro comenzó a disparar contra el expresidente Mauricio Macri (¿rompió la veda?) y lo comparó con la gestión de Alberto Fernández, destacando sus medidas.

En un momento, justificó: “Ellos son una maquinaria electoral eficiente. Son de temer con todos los medios a favor. Y son muy agresivos”.

En ese sentido, agregó:

Esta no es una elección cualquiera esta porque tenemos una derecha golpista Esta no es una elección cualquiera esta porque tenemos una derecha golpista

https://twitter.com/RealTimeRating/status/1460019550334988290 #EleccionesArgentina | Roberto Navarro habla de “forma de golpe” si el oficialismo pierde las elecciones. pic.twitter.com/g4Zfq9yjtu — Real Time Rating (@RealTimeRating) November 14, 2021

Sabiendo que hay cierta atención sobre lo que diga por experiencias pasadas, Navarro ironizó y chicaneó a Clarín y La Nación:

"Cuando hicimos las PASO hice como un relator deportivo que va contando lo bien que va jugando el equipo que va ganando pero resultó que sobre el final le metieron 2 goles y yo tuve que explicar que ese equipo era un pecho frío y una mierda.

Entonces, ahora hago los 2 editoriales juntos y te sirve para cualquier resultado. Como yo sé que en cada elección voy a salir en Clarín o La Nación sin importar lo que diga, lo que busco es confundir a los tipos.

Me acuerdo que cuando ganó Macri en 2015, estaba tan caliente que no dije nada. Estaba el Gato Sylvestre hablando en C5N, al lado mío, y yo parado al lado, callado, serio, no sabía ni para qué estaba ahí. Y La Nación salió con una nota que decía 'la cara de Navarro'. ¡La cara de Navarro! Si hubiera puesto el culo, hubiera sido 'el culo de Navarro'" Me acuerdo que cuando ganó Macri en 2015, estaba tan caliente que no dije nada. Estaba el Gato Sylvestre hablando en C5N, al lado mío, y yo parado al lado, callado, serio, no sabía ni para qué estaba ahí. Y La Nación salió con una nota que decía 'la cara de Navarro'. ¡La cara de Navarro! Si hubiera puesto el culo, hubiera sido 'el culo de Navarro'"

Atento al Senado tras el tuit de Cristina Kirchner con el que se bajó del búnker, el periodista amenazó al cordobés Luis Juez: "Tenemos que pensar que el ideal es que en Senadores no se pierda el quórum ni la mayoría. Tengamos en claro que va a entrar Luis Juez para que le falte el respeto a Cristina y yo le aviso a Juez que no le falte el respeto porque voy a empezar a asistir yo al Senado".