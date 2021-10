"Temo que cuando vuelva la derecha no va a perseguir a la oposición tildándolos de chorros sino llamándolos terroristas", agregó. Al explicar el motivo de esta nueva calificación, Roberto Navarro no dudó: "Eso les permitiría matarlos y no sólo encarcelarlos".

"Estoy convencido que va a volver una derecha mucho más feroz porque ellos piensan que la última vez no hicieron lo suficiente. Ahora piensan que lo tienen que hacer más rápido y potente por más que sepan que del otro lado habrá una resistencia lógica", detalló.

En su defensa a las comunidades mapuches, el periodista sostuvo que el terrorismo en Argentina tiene un significado muy fuerte: "Con el terrorismo no se negocia, se lo asesina", dijo. "Es tan burdo calificar a estos muchachos como terroristas cuando sólo tienen una gomera", completó.

A su vez, no se olvidó de pegarle al periodista Jorge Lanata quien, durante la emisión de su programa, Periodismo Para Todos, brindó un informe llamado "Indios al ataque", donde hizo referencia a todo el conflicto con los mapuches. "Los mapuches cometen actos terroristas en dos provincias del sur. Y en las últimas semanas aumentan los ataques", informó.

Es por esto que Roberto Navarro disparó contra Lanata: "Es uno de los tipos que más odio generan en la Argentina y está dispuesto a todo. Él y Héctor Magnetto son dos tipos peligrosos", cerró.