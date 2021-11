Escándalo en Casa Rosada por denuncias de periodistas

Además del reclamo formal de explicaciones a las autoridades, FOPEA ha dispuesto un relevamiento entre los colegas acreditados a la Casa Rosada para conocer con detalles las situaciones de acoso y de persecución vividas y los obstáculos que encuentran para realizar su labor.

Los resultados de este informe serán luego difundidos ante los socios y la sociedad en general y enviado al Gobierno

Un reclamo irrenunciable de esta organización es la realización de conferencias de prensa periódicas, para que los periodistas puedan realizar su tarea profesional y preguntar sin condicionamientos ni prerrogativas.

Pero si a esta carencia histórica se le suman prácticas poco democráticas que afectan la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada corre serios peligros.

Más grave resulta aún que estos hechos sean denunciados en el epicentro del poder político del país, desde donde surgen los asuntos de interés público más relevantes en materia institucional para la ciudadanía.

FOPEA reclama a las autoridades nacionales y a los funcionarios responsables de la comunicación oficial que cesen los hostigamientos, la persecución y los condicionamientos a colegas, quienes deben tener garantías de que podrán realizar su tarea sin temor a represalias.

La vocera presidencial Gabriela Cerruti salió rápidamente a responderle a través de su cuenta personal en Twitter -algo que también llamó la atención porque tamaña denuncia amerita una respuesta de la Casa Rosada en términos institucionales-:

Por primera vez en la historia el gobierno instituyó hace un mes la figura de una portavoz: no se trata de una vocera, sino de alguien que habla oficialmente en nombre del gobierno. En ese rol, cada jueves respondo preguntas a agenda abierta en una conferencia de prensa pública.

La lista de los periodistas participantes y el orden en que lo harán es realizada por los mismos acreditados, que me la entregan en el momento en que ingreso a la Sala. No sé quiénes preguntarán, ni, por supuesto, qué preguntarán. Hay más de doscientos periodistas acreditados

La conferencia de prensa se extiende por una hora respondiendo quince preguntas cada vez y es transmitida por todos los medios de comunicación. En un clima de respeto, profesionalismo y libertad.

Llama poderosamente la atención que en medio de este avance inédito en la comunicación gubernamental, FOPEA se haga eco de un supuesto reclamo anónimo y, sin investigar ni consultar con los implicados, decida denunciar algo tan grave en vísperas de un domingo electoral