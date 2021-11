Escándalo en C5N por "Alberto Fernández como títere"

“Mira quien esta ahí, es Alberto Fernández con un botón rojo, ¿Es el botón rojo de la cuarentena?”, preguntó el economista, a lo que su colega respondió: “Me parece que es el botón de reseteo”.

“Que no resetee por las dudas que tengo miedo que se caiga el programa Alberto, por favor enserio no resetee porque no sabemos lo que puede pasar”, exclamó Bercovich, que por poco no se confundió la palabra ‘programa’ con ‘Gobierno’.

image.png Matías Kulfas, uno de los apuntados a ser reemplazado por Alberto Fernández post elecciones próximas.

Además, desde el emitido por C5N, analizaron las posibles salidas próximas de distintos funcionarios de gobierno, y entre ellos, señalaron a Matías Kulfas. El Ministro de Desarrollo Productivo podría ser reemplazado por Daniel Scioli.

También barajaron entre las posibilidades a Sergio Massa y Máximo Kirchner, figuras apuntadas entre rumores, si es que el gobierno decide generar un impacto post noviembre.

“Algunos dicen que no hacen falta en el ejecutivo, sino que tendrían que asumir verdaderamente la conducción del gobierno”, explicó Aisicoff a la cuestión, a lo que el títere del presidente se mostró disgustado por la posibilidad de más funcionarios Kirchneristas cercanos a Cristina Fernández.

Sorprende que desde el canal oficialista jueguen con la figura del presidente. A pesar de esto, no es una novedad que desde C5N apunten a la figura de la Casa Rosada, ya que también supieron hacerlo durante el brote de renuncias presentadas.