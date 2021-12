El Trece ya tendría a los participantes de su ¨GH Famosos¨

image.png Karina Jelinek fue otra de las apuntadas que participarían en el programa que conducirán Pampita y Leandro Leunis.

Sin embargo, estas no serían las únicas celebridades que emularían el reality de Telefe que tuvo como ganador a Diego Leonardi. La información que trascendió también incluyó a la modelo Karina Jelinek, quien no trabaja en televisión desde el año pasado en el que participó del Cantando 2020. La propia Jelinek le puso paños fríos a los rumores y declaró a través de su cuenta de Twitter que aún no ha tomado una decisión al respecto.