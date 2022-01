El Trece apuesta a una cara conocida para sus tardes en 2022

Sin embargo, la noticia, que fue confirmada por el mismísimo Fabián Doman, es que conducirá nuevamente las tardes de la emisora propiedad del Grupo Clarín, tras haber dejado el programa Nosotros a la mañana, encabezado actualmente por Joaquín Pollo Álvarez y Sandra Borghi. "Me debía una vuelta a El Trece, un canal que amo, que me dio tanto en mi carrera profesional y que hace tantos años es líder", sostuvo la ex cabeza de Intratables.