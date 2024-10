El desafortunado comentario de Mariana Brey sobre los pobres y la universidad

"El pobre no llega a la universidad"

"Cuando tenes que rendir un examen o hacer el CBC (y sos pobre) no te da la cabeza"



Las opiniones de Mariana Brey son ofensivas y lamentables, y pueden lastimar a mucha gente que mira #DuroDeDomar. No vale todo en TV gente de @C5N. pic.twitter.com/ZBZYwojFHH