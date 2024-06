El cronista de Cadena 3 recibió un 0KM y condenó ataques al periodismo

"Recuperé mi segunda casa y ahora vuelvo a trabajar. Me tocó a mi como le podría haber tocado a cualquiera. Gracias por estar. Ustedes saben lo que significa esto para mi", concluyó Morales, y coronó el evento, tocó dos bocinazos y se retiró de la plaza conduciendo.

La angustia del periodista de Cadena 3: "No puede haber gente tan malvada"

Mientras en el Senado se debatía la Ley Bases, el caos se apoderó de las calles alrededor del Congreso por los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. En este marco, Orlando Morales de Cadena 3 sufrió el incendio de su móvil a manos de los agitadores y se quebró en diálogo con TN.

El hecho ocurrió a 200 metros de las puertas del edificio legislativo cerca de las 16:30, cuando la tensión ya había subido otra vez fuera del Congreso.

Mientras su herramienta de trabajo se incendiaba, el periodista accedió a hablar con el canal de noticias del Grupo Clarín. "Estoy muy angustiado porque tengo dos hijos, uno de 11 y uno de 9, y yo no quiero un país como este, así", afirmó Morales ante las cámaras.

Hoy me tocó a mí y al móvil, aunque el móvil la empresa lo va a recuperar, pero no puede haber gente tan malvada, tan mala. Vos podés pensar de una forma y yo de otra, hay que hablar, dialogar, no actuar de esta forma. Esto hace mucho mal y yo no quiero un país así para mis hijos ni para los os hijos de los argentinos. Yo quiero un país en paz Hoy me tocó a mí y al móvil, aunque el móvil la empresa lo va a recuperar, pero no puede haber gente tan malvada, tan mala. Vos podés pensar de una forma y yo de otra, hay que hablar, dialogar, no actuar de esta forma. Esto hace mucho mal y yo no quiero un país así para mis hijos ni para los os hijos de los argentinos. Yo quiero un país en paz

"Estemos en paz, que sea un país libre donde, que piense lo que se piense pero con respeto, no como estos tipos. Estando yo que me saquen sacaron, que me den vuelta el móvil, que me lo quemen. Desde el año 1992 que estoy en Buenos Aires, que estoy en la calle cubriendo de todo, y nunca me pasó esto. Me pasó a mí, le podría haber pasado a cualquiera", cerró el periodista.

