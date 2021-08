Dura respuesta: "Baby Etchecopar es un prostituto del poder"

Pero su descargo no terminó allí y el periodista y conductor siguió con su crítica: “Honestamente, creo que mostrarse desnudo tampoco es mostrar una propuesta. La payasada política está buena, pero ahora tenemos ciento diez mil muertos. La política es el arte de manejar la economía, la salud, la seguridad. Y evidentemente todos estos son unos chantapufi y unos improvisados que quieren llegar para asegurarse un sueldo”.

No obstante, Cinthia Fernández no se quedó callada y hoy 26/08 decidió darle una dura respuesta a Baby Etchecopar.

En un móvil televisivo que dio al canal América TV, la mediática disparó contra todos, pero en especial, contra Baby Etchecopar.

"No me traten de ignorante por mostrar el culo. ¿Por qué no hablamos de la prostitución del poder?", arrancó la precandidata a diputada.

Y allí fue donde aprovechó para disparar contra Baby: "Baby Etchecopar habla un montón pero estuvo con todos, estamos en pelotas por un Gobierno que defendió él... y todos son prostitutos del poder, hay periodistas prostitutos del poder, políticos prostitutos del poder, actrices prostitutas del poder y a la que le rompen las pelotas por mostrar el culo es a mí", disparó furiosa.

Además, Cinthia Fernández aclaró que ella en sus redes sociales no hace campaña política "en mis redes sociales hago lo que se me canta y nadie me tiene que venir a decir que me tengo que poner y qué no me tengo que poner y si le doy una connotación política es mí problema", añadió.

"¿Y sabés qué? somos nosotros los clientes, los ciudadanos, los que pagamos a los ensobrados, a esos prostitutos del poder, ya sean periodistas, actrices, actores, y esos que vemos sentados en las primera fila de los actos políticos", cerró.

El descargo de Chintia Fernández contra Baby Etchecopar: