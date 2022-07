"Dólares negros": Luis Ventura arruinó a Jorge Rial

Si bien inicialmente el periodista no brindó el nombre de quien lo amenazó, más tarde develó que se trataba de Daniel Vila. De esta manera, tres días después de la denuncia de Jorge Rial, Luis Ventura (¿de Vila?) procedió a publicar su incendiara carta abierta, a través del portal oficial de A24. En cuanto a su antiguo colega, se expresó a través de sus redes sociales y lo trató de "esclavo".

image.png La contestación de Jorge Rial a la carta de Luis Ventura en la página de A24.

La carta completa de Luis Ventura

El periodista y presidente de APTRA redactó las siguientes líneas, en defensa del canal:

"Hay un límite de difamación y de injurias a una fuente de trabajo que tiene más de 500 empleados que cumplen con sus tareas laborales de lunes a lunes. Y como trabajador de América TV desde hace 22 años me siento agredido, extorsionado y violentado por todas las atrocidades y barbaridades que escucho y veo en los últimos días por parte de colegas y ciertos medios que atentan contra los que formamos parte de una pantalla y un multimedio que hace lo que puede en estos tiempos de crisis".

"Me llama poderosamente la atención que el muerto se asuste del degollado. Me indigna que gente que se hizo rica en este canal… pero hablo de haber cobrado fortunas de todas maneras lícitas y muchas veces no tanto, hoy se erijan en paladines de la ética argumentando amenazas cuando se cansaron de amenazar, extorsionar, acuchillar y atacar en toda su carrera y en su vida misma, a cuanto escollo se cruzara en su camino".

image.png Jorge Rial junto a Luis Ventura, cuando ambos lideraban Intrusos.

"¿Ahora resulta que los Judas de sus amigos, de sus hermanos, de sus compañeros y de tantos micrófonos se ponen las sotanas santurronas de la demagogia para atacar a los mismos que les dieron de comer?... ¿O se olvidaron esos traidores de lealtades y noblezas laborales que compraron videos incriminadores, agarraron sobres y cajas de alfajores llenas de dólares negros y vergonzosos que en el medio hay familias y gente que mira con preocupación y desvelo lo que pasa con sus trabajos? Total ellos están salvados y viven de rentas que no siempre pagan impositivamente".

"¡Basta! Yo no me la banco y quizás peque de imprudente al meterme en una lucha que quizás tenga otros intereses, otras intensiones, otros poderes… Si mi viejo viviera quizás me diría que no me meta en baile ajeno, pero América TV es mío, es mi camiseta y mi bandera, y yo sí que laburé todos los días y muchísimas horas para llevar el pan a mi casa y a mi familia, mientras otros sinvergüenzas nadan y ostentaban en la abundancia desmedida".

"Y la verdad es que se me hincha la vena cuando escucho que hubo alguno que me pagaba los sueldos con lo que remaba solo cuando lo que yo siempre vi fue cómo le sacaba ventaja y fortunas incalculables a sus ventanas para irse de vacaciones cada dos semanas, dejando colgados a sus compañeros, inventado romances, conventillos amorosos, rupturas sentimentales, lunas de mieles mentirosas, paseando por lugares soñados, pagando hoteles costosísimos mientras trabajadores de América TV luchaban por sus horas extras y hacían malabarismos para hacer las tareas y los programas que sus verdaderos responsables no cumplían, abandonaban y denostaban todo el tiempo. La queja y el ataque fueron las herramientas más comunes para esos seres deleznables".

https://twitter.com/ElImpactoOK/status/1547715797681704963 LO ÚLTIMO | Luego de decir que recibe dólares en cajas de alfajores. Luis Ventura dijo que Jorge Rial apuñaló a un pibe y encajonaron la causa! @AmericaTV pic.twitter.com/Bg48Azgav4 — EL IMPACTO (@ElImpactoOK) July 14, 2022

"Hablo de los mismos hipócritas que hoy denuncian las mismas amenazas que alguno de ellos multiplicaba diciendo que le iban a pegar tiros en la cabeza a famosos que aceptaban ser extorsionados, o apretaban voluntades cercanas para tapar sus violentos amoríos clandestinos y hasta apuñalaban personas en la calle para luego sobornar funcionarios que eliminaran videos incriminatorios y cajonearan delitos en juzgados federales y silenciaran víctimas para que no llevaran estos actos criminales a los medios. Los mismos que hoy se lavan las manos y las conciencias con agua bendita".

"¿Ahora resulta que esos mismos personajes se asustan y escandalizan por una puteada?... ¡Como si nunca la hubieran dicho! Si hasta amenazaron con sacar embarazos a patadas… Y lo peor que lo hacen público atacando a los mismos que le dieron de comer y le llenaron de dinero cuentas bancarias en paraísos fiscales adonde llevaron la plata que no reconocieron en sus divorcios y en sus blanqueos patrimoniales".

"Yo me cansé y me preocupa que mis compañeros sigan luchando por sus sueldos y su aguinaldo… Que sigan sufriendo las sinvergüenzadas de IBOPE que roba, estafa y miente todos los días con números que ya supieron estar prohibidos en este país, y otros también… Pero yo tengo fe en que todo se va arreglar… América TV pasó por muchos momentos difíciles pero el trabajo nunca faltó y de una y otra manera se fueron cumpliendo los compromisos con la gente aunque muchos estén interesados en hacernos creer otra cosa".

image.png La última fotografía que se tomaron juntos Jorge Rial y Luis Ventura, en lo que había sido una supuesta rencocialición.

"¡Cuánta preocupación por contarle las costillas a un canal independiente y con pluralidad! Cuántos análisis de empresas colegas que deberían mirar para sus propios canales y radios para analizar y juzgar de la misma manera que lo hacen con América TV, y muchas veces con voces y opiniones que comieron y cobraron mucho tiempo de su tesorería para que hoy se ensañen con una fuente de trabajo en las que están muchísimos de sus ex compañeros peleándola todos los días del año y año tras año"

"Me gustaría seguir porque siento mucha indignación adentro, pero por ahora sigo eligiendo el mismo silencio que me acompañó por la vida, con errores y sin deslealtades. Ojalá que ahora pueda dormir…"

Daniel Vila rompió el silencio

El dueño del Grupo América se expidió por primera vez tras la denuncia de Jorge Rial durante una entrevista con el ciclo radial Por si las moscas de La Once Diez y dijo:

Mirá, de ese tema no voy a hablar... Yo efectivamente sí lo llamé (a Rial). Le dije lo que consideraba que tenía que decirle. Se lo dije en la cara, en realidad por teléfono, pero se lo dije en primera persona. Lo que le dije él lo sabrá, yo lo sé, y punto. No tengo más para agregar Mirá, de ese tema no voy a hablar... Yo efectivamente sí lo llamé (a Rial). Le dije lo que consideraba que tenía que decirle. Se lo dije en la cara, en realidad por teléfono, pero se lo dije en primera persona. Lo que le dije él lo sabrá, yo lo sé, y punto. No tengo más para agregar

image.png Daniel Vila.

Por otro lado, también fue consultado respecto a la carta abierta de Luis Ventura y, como era de esperarse, se desentendió de la misma, aunque confesó haberla leído. "Creo que él dijo lo que siente. Ventura es muy espontáneo, sanguíneo. Capaz dijo lo que tenía guardado hace muchos años", cerró.

