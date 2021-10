Débora Plager incomodó a Tolosa Paz por el patrimonio de CFK

No obstante, Débora Plager no quedó conforme con la respuesta e insistió: "¿Pero no te parece extraño que alguien que se dedicó toda su vida a la función pública tenga tantos millones de dólares?". Como respuesta, Tolosa Paz aseguró que ella cree en la vicepresidente:

"Yo les creo claramente a ella y a Néstor Kirchner, que han pasado muchas veces por estas preguntas antes de llegar a ser presidentes. Ellos ya venían del sur con una actividad privada, que dotó patrimonialmente propiedades, y a partir de ahí arrancaron un camino de construcción de su patrimonio. Yo le creo porque ha podido demostrar, en las distintas instancias judiciales, qué pasó con ese crecimiento de su patrimonio", afirmó.

"Ella dijo que su patrimonio se debe a que fue una abogada exitosa", retrucó Débora Plager. "Esa frase fue sacada de contexto", arremetió la dirigente política.

Me parece que cada una de las acciones tanto de Néstor y Cristina, aparte Cristina se fue joven al sur; como somos vecinas de la ciudad de La Plata, tengo muy claro que se casó en la ciudad de La Plata con Néstor Kirchner y a partir de allí arrancó su actividad privada. En los primeros años con Néstor, siendo los dos abogados de un estudio privado, y allí ella cuenta cómo antes incluso de que Néstor sea intendente de Río Gallegos, ya tenían una cantidad de propiedades de su actividad privada netamente. Así que para mí está muy aclarado

Si hay gente que no está conforme con esa aclaración tendrá que sostener judicialmente las acusaciones que le hacen hoy a la vicepresidenta incluso

Horas después, la candidata oficialista en PBA publicó vía Twitter chapeando sus respuestas a Débora Plager: "Anoche en un clásico segmento del programa Podemos Hablar, me sorprendí ante la pregunta que me hizo la periodista Débora Plager. Espero haber sido lo suficientemente clara con mi respuesta", escribió.

Anoche en un clásico segmento del programa #PodemosHablar, me sorprendí ante la pregunta que me hizo la periodista @deboraplager.

Espero haber sido lo suficientemente clara con mi respuesta.@telefe @andykusnetzoff

Por otro lado, Victoria Tolosa Paz decidió ponerle paños fríos a este "frente a frente" al consultar cómo una mujer pudo hacerse un nombre en un ámbito tan complicado -y donde abundan los hombres- como lo es el periodismo. Allí, Débora Plager sostuvo: "No me gusta la victimización en las cuestiones de género pero si, las mujeres siempre estamos rindiendo un examen más riguroso que el de mis colegas varones".

En el medio, hay una mirada más benévola o puertas que se abren más fácil para los varones que se desempeñan en esta área del periodismo que es la actualidad política

Sin embargo, remarcó que esto también sucede en otros ámbitos: "Las mujeres tendremos que seguir remando", cerró.