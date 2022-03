Con 1 punto de rating, Adrián Suar relanza El Trece otra vez

Van cayendo programas de la tarde de El Trece. A uno lo liquidan el viernes. A otro le dan la posibilidad de irse o cambiar de horario. No encuentran el rumbo y no hay paciencia. El peor año de la emisora liderada por Adrián Suar. Lejos Van cayendo programas de la tarde de El Trece. A uno lo liquidan el viernes. A otro le dan la posibilidad de irse o cambiar de horario. No encuentran el rumbo y no hay paciencia. El peor año de la emisora liderada por Adrián Suar. Lejos

El conductor de Sobredosis de TV describió el malestar que se está viviendo en los pasillos del canal de Constitución, y apuntó no sólo al final prematuro de Turno Tarde, sino también al factible cese de otro de los programas con bajo rating del horario de la tarde, que es Bienvenidos a bordo.

https://twitter.com/RatingLucca/status/1499470021499760646 CONFIRMADO: Vuelve #GranHermano a la pantalla de @telefe durante el segundo semestre del año, con la conducción de @SANTIAGODELMORO. pic.twitter.com/5idOyQkl9l — (@RatingLucca) March 3, 2022

Como si fuera poco, a El Trece se le sumaría otro problema. El Hotel de los Famosos, un certamen que reunirá a varias celebridades argentinas, era la gran apuesta del canal del solcito para su prime-time y lograr, de una vez por todas, vencer a Telefe, que viene dominando la franja con producciones exitosísimas de la talla de La Voz y MasterChef.

Sin embargo, según trascendió, la emisora propiedad de Paramount ya está en tratativas para lanzar un feroz contraataque. Se trataría de una nueva temporada de Gran Hermano, el reality show por excelencia de la televisión argentina, cuyo formato es particularmente similar a El Hotel de los Famosos. El programa contaría conducción de Santiago del Moro y buscaría competirle a la tan esperada producción de El Trece.