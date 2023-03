Clave: La gente navega menos Internet, riesgo para medios

Publicado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo con el apoyo de la Google News Initiative, la traducción a la que accedió Urgente24 es de Abel Escudero Zadrayec, director del medio 8000, en Bahía Blanca (PBA). Si bien Newman le dio importancia a cuestiones que impactan en especial en los medios no nativos digitales, a Urgente24 le resultó de particular interés la tendencia del público a navegar menos en Internet y a desestimar las noticias negativas en particular, algo que impacta en el periodismo de actualidad y confirma que las nuevas generaciones prefieren conectarse para eventos de entretenimiento o recreación.