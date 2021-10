Cansado de la política, Diego Leuco deja TN pero insiste con Telenoche

De acuerdo a lo publicado por Pablo Montagna, "Diego Leuco está armando su productora con varios proyectos en distintas plataformas y no quiere conducir más programas que sean exclusivamente políticos".

¿Por qué sigue en Telenoche?

Resulta extraño por qué Diego Leuco decidió abandonar su programa Ya Somos Grandes -que se emite todos los jueves a las 22hs- en TN y no Telenoche ya que, como bien explica el artículo de La Nación, su ciclo en Todo Noticias es uno de los mejores en términos de audiencia mientras que el envío que conduce junto a Luciana Geuna lucha día a día por no caer en las mediciones.

Sin embargo, como ya dijimos anteriormente, el rating no sería la razón por la cual el periodista pegará el portazo a fin de año. Sucede que Diego Leuco manifestó un agotamiento en los formatos de los programas políticos y su ciclo en TN lo cansó. En cambio, Telenoche es un noticiero que también se avoca en narrar historias de vida o superación, problemas cotidianos, etc, etc.

Además, el programa de Diego Leuco en TN fue uno de los primeros que hizo independientemente de su padre, Alfredo. Era un envío con más de 4 años al aire y resulta lógica la postura del periodista en querer cambiar de aires.