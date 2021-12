A principios del mes pasado, el conductor de A24, disparó contra el empresario de medios K, Roberto Navarro:

“Voy a hacer la final con Navarro en el Luna Park, ahora que Navarro viene en baja. Se le va el gobierno y pierde las 200 luquitas por día que cobra. ¿Sabes qué? Se le va el curro”, comentó el periodista, a lo que agregó:

Invirtió bien: tiene un piso frente al Hipódromo de Palermo, viajó mucho a Europa, BMW 0km, chicas lindas. ¡Es un playboy! Así como lo ves con esa cara de pelotudo... Es la ley del corrupto, la ley del mentiroso, del embustero, del engañador por plata, la ley del sobrero

image.png La imagen de Roberto Navarro por la cual Baby Etchecopar le disparaba.

Y eso no fue todo, sino que durante el mismo programa además le pegó también a Romina Manguel, que había chocado con Luis Novaresio. Ironizando con el flojo rendimiento de su programa, Baby lanzó:

¡Empezamos el programa! ¿Cómo estamos, cómo nos dejó Romi (Romina Manguel) el piso? Dicen que es un volcán. Edgar Volcán. ¿Se acuerdan de (Roberto) Edgar Volcán? Tirás unos bifes al piso y se hacen acá. Yo no quiero ni pisar. Ay, la puta, mirá, me quedó la basura pegada (por los políticos que van a su programa). Claro, la culpa no es de Romina, la culpa es de los moplos que trae. Pero bueno, es su negocio. ¡No! Un negocio, digo, para la política

¿Cuál será la nueva polémica que lance Baby?, si bien no sabemos cual, pareciera que seguramente genere alguna controversia en el futuro.