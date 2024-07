Baby Etchecopar estalló contra 'periodistas amigos' de Javier Milei: "Chupa c..."

Lo que quiero decir con este es que está bárbaro que sean amigos, está bárbaro que salgan en las listas de la Quinta. Ahora, no me quieran vender una noticia del Presidente porque no les compro nada. Y yo no sé si el domingo a la noche cuando hacen esas reuniones no es la línea que bajan el lunes para engañar gente Lo que quiero decir con este es que está bárbaro que sean amigos, está bárbaro que salgan en las listas de la Quinta. Ahora, no me quieran vender una noticia del Presidente porque no les compro nada. Y yo no sé si el domingo a la noche cuando hacen esas reuniones no es la línea que bajan el lunes para engañar gente

"Váyanse de ahí, háganme caso. No se contaminen, no sean boludos", concluyó el periodista.

Javier Milei reveló qué periodistas son sus amigos: "Más o menos cercanos"

En la velada del domingo 30/6 Ariel Lijalad le pidió explicaciones a Javier Milei por una lista de ingresos a la Quinta de Olivos de marzo pasado en la que figuraban varios periodistas. Ante la consulta, el mandatario reveló que son sus amigos y que se reúne con ellos para "cenar, ver óperas y discutir sobre temas diversos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1807541513095704695?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1807541513095704695%7Ctwgr%5E00ec6d8b42183439474faafb06917f41060fcbf2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjavier-milei-revelo-que-periodistas-son-sus-amigos-mas-o-menos-cercanos-n579985&partner=&hide_thread=false Obvio, los domingos un grupo de amigos (más o menos cercanos) nos juntamos a ver en el cine de Olivos óperas de distintos compositores (en especial Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini). Luego de lo cual, cenamos y discutimos sobre temas diversos.

Saludos,

JM — Javier Milei (@JMilei) June 30, 2024

La lista mencionaba al especialista en inversiones y panelista ocasional Claudio Zuchovicki, al economista Juan Carlos De Pablo y al analista financiero Miguel Boggiano entre las figuras ajenas al Gobierno que visitaron al Presidente durante aquella jornada.

Por otro lado, en lo que a periodistas refiere, los nombre mencionados fueron los Jonatan Viale, Claudio Trebucq, Horacio Cabak y Marina Calabró, a quienes Milei se refirió como su "grupo de amigos más o menos cercanos".

Luego de que trascendiera dicho listado, el único de los comunicadores que se expresó al respecto fue Cabak. Fiel a su estilo, el conductor de LN+ cruzó a Lijad por no haber cuestionado los ingresos a la residencia presidencial durante la gestión de Alberto Fernández.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/HoracioCabak/status/1807539170165846494?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1807539170165846494%7Ctwgr%5E00ec6d8b42183439474faafb06917f41060fcbf2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjavier-milei-revelo-que-periodistas-son-sus-amigos-mas-o-menos-cercanos-n579985&partner=&hide_thread=false Nos reunimos para hablar de los pseudo periodistas que ,mientras @alferdez recibía invitados durante la pandemia, falseaban permisos de circulación y delinquía organizando fiestas de cumpleaños clandestinas , cerraban cómplice y olímpicamente el orto. https://t.co/CR3urGYuAW — CABAK (@HoracioCabak) June 30, 2024

