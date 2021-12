Arde Twitter entre Eduardo Feinmann y periodista de C5N

https://twitter.com/LautaroMaislin/status/1473616834653941761 Whisky

Pensar que ya eras empleado antes de que Mauricio sea jefe pic.twitter.com/8s7oSslDYQ — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) December 22, 2021

En respuesta a dicho tuit, el abogado no callo y disparó hacia el periodista:

Ese fue un off con periodistas de distintos medios. @LautaroMaislin debieras como 'periodista', saber lo que es un on y un off. No era una fiesta militante como la de anoche, era un trabajo periodístico

Ese fue un off con periodistas de distintos medios. @LautaroMaislin deberias como "periodista", saber lo que es un on y un off. No era una fiesta militante como la de anoche, era un trabajo periodístico. https://t.co/voBvNFW0K2 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) December 22, 2021

Cabe recordar, que la representante del Frente de Todos (Cristina Kirchner), compartió a través de sus redes el evento llevado a cabo, es por esto que de allí comenzaron a trascender distintas imágenes de la fiesta kirchnerista.

Desde allí, el periodista de La Nación, y ahora Radio Mitre, no paró de publicar imágenes con los distintos protagonistas que fueron al evento.