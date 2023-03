Acuerdo Nacional: Marcelo Tinelli, Mirtha, Susana y VHM out

Macri recibió el apoyo de Susana Giménez - Telefe Noticias

Si bien Tinelli ha estado muy cerca de llegar a un acuerdo para desembarcar en América TV, no sólo para conducir un envío sino también para formar parte de la Gerencia de Programación, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Cabe destacar que el también empresario de medios se ha mostrado decidido a seguir formando parte de un ambiente que, a todas luces, ya lo expulsó hace rato. La audiencia ya se percató de esto, pero parece que él aún no.

En el caso de Legrand, cada vez que le consultan a ella, a los ejecutivos de El Trece o a su nieto y productor, Ignacio Viale sobre su regreso, la respuesta siempre es la misma: "Seguimos negociando". Hasta el momento, lo único que trascendió es que la intención es que Mirtha se quede a cargo del ciclo nocturno de los sábados, mientras que Juana Viale el del domingo al mediodía.

Mirtha Legrand dijo que la presidenta es "caprichosa, autoritaria y una dictadora"

Por último, Giménez es la única quien ha expresado abiertamente su temor de "extinguirse", al igual que el resto de las figuras de la televisión tradicional. Sin planes de hacer televisión en Telefe a la vista, la diva se ha aventurado en las plataformas y está trabajando en el reality show LOL para Amazon Prime Video.

Pero, ¿qué más esconde la ausencia de estos nombres?

Lo que sucede no responde únicamente a las lógicas cambiantes de las audiencias y las tecnologías, sino también a la nueva corriente que se está propagando en la clase dirigente la cual impone la moderación y un giro al centro, lo cual termina por afectar a las industrias de medios.

Nombres sobran: Sergio Massa, Daniel Scioli, Gerardo Morales, Facundo Manes, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Horacio Rodríguez Larreta, todos ellos apuestan por Gran Acuerdo Nacional, independientemente de quién sea elegido presidente, que ponga fin a la grieta.

En este contexto, conductores como Tinelli, Legrand y Giménez, que han elegido dónde posicionarse en la polarización, van en contramano de lo que los medios actualmente están buscando, que es justamente abandonar la división. Esto mismo fue lo que terminó por expulsar a Víctor Hugo Morales, férreo kirchnerista, del canal de noticias del Grupo Indalo.

Victor Hugo renuncia a C5N en el pre clima electoral:

C5N esta pasando por grandes cambios en estos momentos, sobre todo con el kirchnerismo cada vez más debilitado de cara a lo que será un importantísimo año electoral. Debido al clima de los 'vientos de cambio' la grilla del canal comienza a apuntar para otros lados, saliendo del espacio popular que venía ocupando año tras año. Ahora apostará más por el centro y la clase media, aunque con un tono más moderado.

Víctor Hugo contó por qué se fue de C5N

Sobre su salida de C5N, el periodista sostuvo que "el canal tiene derecho a buscar su propia agenda, su propia idea". En este sentido, aclaró: "A mí no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo. Para mí es un elemento esencial. Si no, no puedo vivir, no puedo respirar ni nada".

---------

