Tampoco resistió Mariano Iúdica: Eyectado de América TV

En este punto la panelista se centró en las dos versiones que están circulando respecto a la salida de Iúdica, una que se difundió desde su equipo y otra desde el propio ciclo.

image.png La apertura del restaurante de Iúdica en Pinamar estaría relacionada con su salida.

"Desde el riñón de Iúdica, lo que me dicen es que Mariano está abocado a sus emprendimientos gastronómicos (...) lo que le impide hacer televisión en vivo los fines de semana", comentó panelista dando a entender que la desinculación del conductor se había dado en buenos términos

Me dicen: 'A Mariano le está yendo súper bien con los restaurantes, no puede darse el lujo de desatenderlos. Ya lo hizo el año pasado y fue una remada injustificada'. Recordemos que el año pasado él hizo 'La noche del domingo' en esa versión, vamos a decir, un poco deslucidona Me dicen: 'A Mariano le está yendo súper bien con los restaurantes, no puede darse el lujo de desatenderlos. Ya lo hizo el año pasado y fue una remada injustificada'. Recordemos que el año pasado él hizo 'La noche del domingo' en esa versión, vamos a decir, un poco deslucidona

Y concluyó: "A mí lo que me dice el riñón de Iúdica es que la pasó como la mona, porque claro, medía 0.8 todos los domingos estaba remando solo, sin producción, sólo hacía PNT".

image.png López ya ha reemplazado a Iúdica en otras oportunidades.

Sin embargo, la otra versión es bastante distinta:

Desde el riñón de Polémica a mí lo que me dijeron: 'Son los 60 años, queremos todo nuevo, Mariano no fue convocado para la mesa, preferimos cambiar' Desde el riñón de Polémica a mí lo que me dijeron: 'Son los 60 años, queremos todo nuevo, Mariano no fue convocado para la mesa, preferimos cambiar'

"En conclusión, el elegido para encabezar la mesa de 'Polémica en el Bar' es Gustavo López, que después me decían 'No sé si ESPN lo va a dejar' (...) Me decían que el plan B o el plan C, a esta altura no sabría qué decirle, podría ser Nico Magaldi , pero hoy el que corre con el caballo del comisario, el número puesto para la conducción de esta mesa es Gustavo López", cerró Calabró.

Sea quien sea finalmente el reemplazo de Iúdica, lo cierto es que seguramente sea más accesible en materia de números, una preocupación enorme para América TV en la actualidad y el motivo por el cual las negociaciones con Tinelli no llegaron a buen puerto.

