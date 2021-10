Abuso sexual: Malagata desvinculó a Lucas Giménez

https://twitter.com/PABLOSERANTONI/status/1452464751158513666 QUIERO ACLARAR Q LA DETENCION DEL CANTANTE DE MALAGATA FUE EN LAS INMEDIACIONES DEL ESTUDIO Y NO EN @PasionOriginal !!! - PABLO SERANTONI (@PABLOSERANTONI) 25 de octubre de 2021

En comunicación con Nosotros a la Mañana, la conductora de Pasión de Sábado, Marcela Baños, habló al respecto del tema:

Estoy muy shockeada con esta noticia (...) Yo me enteré de la detención cuando llegué a casa, me llamó la atención que no vinieran a Pasión el sábado. Le avisaron al productor que no estaba en condiciones de presentación, cuando termine el programa nos vamos a nuestras casas y ahí nos enteramos de la noticia.

La conductora expresó su sorpresa con la noticia ya que trabajó mucho con Lucas Giménez, quien con Malagata eran una banda recurrente en los sábados de Pasión. En El tiempo hoy , Marcela Baños comentó que era cierto que Malagata se iba a presentar el sábado 23 pero que al final todo quedó en nada, aunque no se sabía todavía sobre el verdadero motivo.

Es tremendo lo que está pasando. Tengo entendido que la denuncia fue en 2018, pero él siguió viniendo siempre.

El cantante de Malagata seguía presentándose en programas como Pasión de Sábado a pesar de tener pedido de captura luego de que las menores dieran declaración en Cámara Gesell.

Ahora, a partir del sábado 23 Lucas Giménez está en manos de la justicia y desvinculado de Malagata para siempre. Habrá que continuar con el seguimiento de su procesamiento y la definición final de su sentencia.