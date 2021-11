Susana Giménez bajó 7 kilos con esta dieta: "Yo la inventé"

Según trascendió, la diva logró bajar 7 kilos con este plan alimenticio estricto. Además, la conductora sigue una alimentación baja en carbohidratos, rica en frutas y verduras.

Pero, ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Es seguro? ¿Cuáles son los beneficios del ayuno intermitente? ¿Quién realmente lo inventó?

¿Qué es el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente implica abstenerse parcialmente de comida durante un tiempo determinado, antes de volver a comer de forma regular.

Los beneficios son numerosos y van desde la prevención de enfermedades, la pérdida de peso, hasta el favorecimiento de la salud mental.

Algunos estudios sostienen que el ayuno intermitente ayuda a provocar la pérdida de grasa y, en efecto, a disminuir el riesgo de afecciones relacionadas.

De hecho, sus defensores afirman que un programa de ayuno intermitente es más fácil de mantener que las dietas tradicionales de control calórico.

Las actrices Jennifer Aniston y Vanessa Hudgens son solo unas de las miles de personas que siguen el ayuno intermitente.

¿Cómo hacer ayuno intermitente?

Hay varias maneras de hacer ayuno intermitente:

Ayunar durante 16 horas consecutivas y comer en una ventana de 8 horas.

Lo mismo pero con 14 o 18 horas de ayuno.

Ayuno de reducción calórica, que consiste en comer 500 a 700 calorías dos días de la semana y seguir la dieta normal los días restantes.

Ayunar durante 24 horas una o dos veces a la semana. O directamente 48 horas seguidas.

Alternar días con reducción calórica y días de dieta normal consecutivamente.

¿Cuántos kilos se pierden con el ayuno intermitente?

Expertos aseguran que este método nos permitiría perder de 2 a 4 kilos por mes. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que no todos pueden ayunar.

El especialista en nutrición, Ramón de Cangas, dijo al diario El Mundo:

No está recomendado en personas con trastornos de la conducta alimentaria, y además no debe ser 'publicitado' o promocionado como una forma de compensar otros excesos, porque eso puede originar problemas. No está recomendado en personas con trastornos de la conducta alimentaria, y además no debe ser 'publicitado' o promocionado como una forma de compensar otros excesos, porque eso puede originar problemas.

Y aclaró:

El objetivo de cualquier herramienta dietética, ayuno intermitente incluido, debe ser aprender a comer, y el efecto secundario será mejorar la salud y perder peso corporal. El objetivo de cualquier herramienta dietética, ayuno intermitente incluido, debe ser aprender a comer, y el efecto secundario será mejorar la salud y perder peso corporal.

¿Quién inventó el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente se basa en la autofagia, o 'comerse a uno mismo', un descubrimiento del bioquímico británico Christian de Duve. La investigación le valió un Premio Nobel de Medicina en 1974.

Este hallazgo significaba que el cuerpo era capaz de crear nuevas moléculas, y que lo hacía eliminando agentes dañados.

El trabajo de De Duve fue seguido muy de cerca por el biólogo celular japonés Yoshinori Ohsumi, quien también recibió Premio Nobel de Medicina, pero en 2016.

Una investigación publicada en la revista Cell señala que el ayuno intermitente o el ayuno en días alternos inducen el proceso de autofagia y que ésta sería la razón por la cual ayuda, entre otras cosas, a adelgazar .