Si busca mejorar su memoria, evite comer este alimento

El empeoramiento de la memoria era aún mayor en los participantes que eran delgados.

El estudio desarrollado durante 1991 y 2006 reveló casi el doble riesgo para la memoria y la cognición en los participantes que consumían más de 50 gramos de chile picante al día, un alimento que provoca sensación de ardor.

El doctor Zumin Shi, de la Universidad de Catar, quien lideró la investigación dijo:

En el estudio hemos encontrado efectos adversos en la cognición de adultos mayores de edad.

El consumo estudiado no incluía pimientos dulces ni pimienta negra, y el estudio fue publicado en la revista Nutrients en 2019.

¿Qué alimentos afectan a la memoria?

La doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional, autora del libro ‘This is your brain on food’ y miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, dice que evita comer estos 5 alimentos porque debilitan la memoria:

Alcohol: contribuye a la niebla mental, desorientación y dificultad para concentrarse.

contribuye a la niebla mental, desorientación y dificultad para concentrarse. Azúcares añadidos (como gaseosa): relacionados con problemas de memoria y menos plasticidad del hipocampo.

relacionados con problemas de memoria y menos plasticidad del hipocampo. Alimentos fritos: afectan el aprendizaje y la memoria.

afectan el aprendizaje y la memoria. Nitratos (alimentos con conservantes): contribuyen a la depresión que puede provocar un tipo de pérdida de memoria.

contribuyen a la depresión que puede provocar un tipo de pérdida de memoria. Carbohidratos de alta carga glucémica: también aumentan riesgo de depresión.

¿Qué alimentos son buenos para la memoria y cerebro?

La especialista de Harvard también reveló a la CNBC -hace un tiempo- cuáles son los alimentos que debemos incluir en la dieta para proteger nuestro cerebro:

Chocolate amargo

Verduras de hoja verde: berro, rúcula, espinaca, acelga, diente de león

berro, rúcula, espinaca, acelga, diente de león Frutos rojos: fresas, moras, arándanos

fresas, moras, arándanos Cúrcuma

Alimentos fermentados: yogures, misos, chucrut, kimchi.

Según Naidoo, estos alimentos pueden ayudar a mejorar la memoria, la concentración, y la salud del cerebro en general. En consecuencia, contribuyen a reducir los riesgos de padecer demencia o Alzheimer.