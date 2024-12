Mi hijo descubrió que Papá Noel no existe: Cómo manejar el momento sin dramas

Así que tu hijo o hijos supieron la verdad: que Papá Noel no existe. Seguramente se sienta confundido o triste, y vos también, porque se le cayó su mayor ilusión de toda la infancia. Pero no te preocupes, no todo está perdido, porque se puede abordar esta verdad sin perder la magia de la Navidad y fortalecer el vínculo familiar.