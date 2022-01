La mejor bebida para bajar su colesterol, según dietista

¿Qué bebida es buena para bajar el colesterol?

"Las bebidas con antioxidantes son el denominador común clave que debe buscar si está tratando de equilibrar sus niveles de colesterol", dijo Courtney D'Angelo, MS, RD, autor de Go Wellness, al medio especializado Eat This, Not That!

Y detalló:

El jugo de arándano sin azúcar es una de las mejores bebidas para quienes tienen el colesterol alto. El jugo de arándano sin azúcar es una de las mejores bebidas para quienes tienen el colesterol alto.

La clave de esta bebida para el colesterol, está en los nutrientes naturales que se encuentran en los arándanos. Asimismo, los antioxidantes de esta fruta se relacionan con niveles reducidos de LDL oxidado.

La dietista lo explica:

"Los arándanos contienen potentes antioxidantes, que han demostrado ayudar a reducir niveles de colesterol 'malo' (lipoproteínas de baja densidad) y aumentar el colesterol 'bueno' (lipoproteínas de alta densidad). Este proceso ayuda a mantener un equilibrio natural y saludable de los niveles de colesterol".

Sin embargo, advierte que debemos asegurarnos de comprar el jugo de arándanos adecuado para obtener los beneficios, es decir, sin azúcar.

El sabor puede ser amargo, pero el azúcar puede reducir sus niveles de colesterol HDL" bueno ", que causa colesterol alto. El sabor puede ser amargo, pero el azúcar puede reducir sus niveles de colesterol HDL" bueno ", que causa colesterol alto.

Colesterol y arándanos

La ciencia también respalda los beneficios de esta fruta para reducir los niveles de colesterol.

De acuerdo con un estudio publicado en 2010, una porción diaria de 2 onzas (50 gramos) de arándanos redujo la oxidación de LDL en un 27% durante ocho semanas en personas obesas.

Otro trabajo mostró que comer 2.5 onzas (75 gramos) de arándanos con una comida principal redujo significativamente la oxidación del colesterol LDL "malo".

¿Qué beneficios tiene consumir arándanos?

Los arándanos son ricos en antioxidantes, bajos en calorías y ricos en nutrientes. De hecho, son calificados como uno de los alimentos más saludables del mundo y hay varias razones:

Ayudan a reducir la inflamación

Reducen el riesgo de enfermedades del corazón

Ayudan a bajar la presión arterial

Protegen contra el envejecimiento

Protegen contra el cáncer

Ayudan a mantener la función cerebral

Mejoran la memoria

Pueden tener efecto antidiabéticos

Ayudan a combatir las infecciones urinarias

Reducen el daño muscular luego del ejercicio

¿Cómo prevenir el colesterol alto?

Algunas recomendaciones de expertos para no tener colesterol alto: