La ensalada número 1 de la dieta de Jennifer Aniston

Y aclaró:

Pero en realidad no era una ensalada Cobb. Era una ensalada Cobb que Jennifer preparó con tocino de pavo y garbanzos y no sé qué.

Y continuó:

"Ella simplemente tiene una manera con la comida, lo que realmente ayuda. Porque si vas a comer la misma ensalada todos los días durante 10 años, más vale que sea una buena ensalada, ¿no?”.

Luego de estas declaraciones podemos decir que la ensalada Cobb ya no fue la misma. Incluso le llaman 'ensalada Rachel'.

De acuerdo con el sitio El Comidista:

"La ensalada Cobb original tenía en la lista de ingredientes lechuga, tomates, aguacate, queso roquefort, pollo, huevo cocido y bacon crujiente. Todo esto iba acompañado con vinagreta de mostaza, aceite, salsa Worcestershire, vinagre de vino y sal".

Con el paso del tiempo la Cobb original ha ido adoptando otros ingredientes y cada cocinero la ha hecho suya.

¿Cómo se cuida Jennifer Aniston?

Cabe señalar que Aniston, además de comer saludable, hace ejercicio casi todos los días durante una hora y media en cada sesión.

Y también, según el medio Sputnik News, la actriz es una gran aficionada a los garbanzos, un alimento que ayuda a controlar el peso y el apetito.

La agencia de noticias dijo que Aniston compartió en stories la receta de otra ensalada maravillosa:

Mi ensalada perfecta: el bulgur, los pepinos, el perejil, la menta, la cebolla roja, los garbanzos, el queso feta y los pistachos.

Vale destacar que tanto la ensalada Cobb como esta última, son ricas en vitaminas, minerales y otros nutrientes fundamentales.

En cuanto a los garbanzos, como están llenos de proteína y fibra pueden ayudar a reducir el apetito.

"Un estudio encontró que aquellos que comieron pretzels y hummus a base de garbanzos como refrigerio por la tarde experimentaron una reducción del 70 % en el apetito y un aumento del 30 % en la saciedad", dice el sitio Healthline.

Otro estudio -agrega- mostró que "quienes comían garbanzos con regularidad tenían un 53 % menos de probabilidades de tener un índice de masa corporal (IMC) superior a 30 y más probabilidades de tener una circunferencia de cintura más baja que quienes no comían garbanzos".