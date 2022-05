A uno se le indicó que redujera el tiempo que pasaba sentado una hora al día, mediante el aumento de la actividad física de pie y de baja intensidad. Al grupo de control se le indicó que mantuviera su estilo de vida sedentario.

A los tres meses, los investigadores observaron enormes beneficios en el grupo intervenido, relacionados con la regulación del azúcar en la sangre, la sensibilidad a la insulina y la salud del hígado.

image.png

Menos sedentarismo para prevenir diabetes

Reducir el tiempo de sedentarismo probablemente no sea suficiente por sí solo para prevenir enfermedades crónicas si la persona tiene varios factores de riesgo.

“Reducir el tiempo que se pasa sentado podría ralentizar el desarrollo de estas enfermedades, pero, por supuesto, se pueden obtener mayores beneficios aumentando la cantidad o la intensidad de la actividad física además de permanecer sentado menos tiempo”, enfatizó Garthwaite.

El siguiente paso para los investigadores es estudiar cómo los cambios en la actividad diaria y el tiempo sedentario afectan el metabolismo y la composición corporal, además de los factores de riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares durante un período de seis meses.

Los resultados de esta primera etapa se publicaron en el Journal of Science and Medicine in Sport.

image.png

Más contenido de Urgente24:

Dueño de Divas Play habló de sueldos y se sumó otra famosa

Las imágenes del telescopio de la NASA superan toda expectativa

Sin rating y con una interna feroz, se hunde la TV Pública

AP: Task Force Yankee, 190 Made in USA en Ucrania

Viejas tácticas: Feletti intimó a empresas por el valor y faltante de neumáticos