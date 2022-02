Estas cosas están afectando tu memoria sin darte cuenta

La vitamina B-12 ayuda a mantener saludables las células nerviosas y los glóbulos rojos.

Mientras, la vitamina B1 o tiamina, ayuda a las células del organismo a convertir carbohidratos en energía. El papel principal de los carbohidratos es suministrar energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso, agrega MedlinePlus.

Trastornos emocionales y memoria

El estrés, la ansiedad y depresión son factores de riesgo para la pérdida de memoria.

Pareen Sehat, consejera clínica registrada y profesional de salud mental certificada, afirmó al medio Eat This, Not That!:

Uno de los efectos que tiene la ansiedad y el estrés es la pérdida de memoria.

Pero, ¿Cómo afecta el estrés a la memoria? Según la especialista, cuando usted sufre de estrés o ansiedad, su sistema nervioso se ve afectado y, en consecuencia, afecta la capacidad de aprendizaje y la memoria.

MEMORIA Y CEREBRO (1).jpg El estrés, la ansiedad o la depresión pueden causar olvidos.

Hipotiroidismo y memoria

A menudo, las personas con problemas tiroideos notan que de manera progresiva pasan a tener una mala memoria.

Y es que, según Clínica Mayo:

Una glándula tiroidea hipoactiva (hipotiroidismo) puede causar olvidos y otros problemas de pensamiento.

El hipotiroidismo se produce cuando la glándula tiroides deja de crear hormona tiroidea.

Falta de sueño afecta la memoria

Según Alen Towfigh, director médico de New York Neurology & Sleep Medicine, citado por Psyciencia:

Las personas con privación del sueño y trastornos del sueño no sólo sufren de deterioro de la memoria, sino también de fatiga diurna, disminución de la atención, y reducción del tiempo de reacción.

Incluso, un estudio, publicado en la revista Nature Communications, sugiere que las personas que no duermen lo suficiente entre los 50 y 60 años pueden estar aumentando sus posibilidades de desarrollar demencia más adelante en la vida.

Memoria.jpg Muchas mujeres sufren niebla mental sin tener conciencia de qué se trata.

Menopausia y pérdida de memoria

Le llaman niebla mental y sería uno de los síntomas menos conocidos de la menopausia. Gayatri Devi, neuróloga del Hospital Lenox Hill en Nueva York, le dijo a BBC Mundo:

"Muchas mujeres que atraviesan la perimenopausia -el período de 7 años alrededor del momento en que dejan de menstruar (lo que en la mayoría de los países occidentales ocurre en torno a los 52 años)- comienzan a tener dificultades para recordar y encontrar palabras, concentrarse en varias tareas a la vez".

Este deterioro cognitivo estaría directamente vinculado a una reducción drástica en los niveles de estrógeno, la hormona cuya producción comienza a fluctuar y decaer durante los años previos a la menopausia.

Efectos de la nicotina en la memoria

Si fumas, eso puede ayudar a explicar los lapsos de pérdida de la memoria. El sitio especializado Psyciencia, dice:

"Una investigación publicada en Archives of General Psychiatry reunió datos obtenidos de más de 7.000 hombres y mujeres, y encontró un declive más acelerado de las funciones mentales con el paso del tiempo (incluyendo la memoria junto con el habla y otras funciones cerebrales) de los fumadores comparados con quienes nunca fumaron".

Alimentos que dañan el cerebro

Sabemos que todo lo que comemos afecta nuestro cerebro, para bien o para mal.

Los alimentos ultraprocesados, por ejemplo, pueden producir daños en las funciones cerebrales, fuerte respuesta inflamatoria del cerebro y pérdida de memoria.

Un estudio llevado a cabo en la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) reveló que estos daños en el cerebro se producen en tan sólo cuatro semanas. Para el estudio se utilizaron ratas.

Una alta ingesta de grasas trans (presentes las patatas fritas, por ejemplo) también está vinculada a la contracción del cerebro y afecta la memoria.

Chile picante memoria.jpg El chile picante también está entre los alimentos que afectan la memoria y cerebro, según estudio.

Medicamentos que afectan la memoria

Ciertos medicamentos o una combinación de medicamentos pueden causar pérdida de memoria o confusión.

Según Psyciencia, entre los medicamentos que podrían afectar la memoria están:

Medicamentos para trastornos de ansiedad

Los antidepresivos tricíclicos

Medicinas para el corazón, incluyendo las estatinas y beta bloqueadores

Los analgésicos narcóticos, fármacos para la incontinencia, las ayudas del sueño, e incluso los antihistamínicos

La recomendación es: "Habla con tu doctor si crees que alguna droga puede estar alterando tu memoria".

2. Alcohol y cerebro

La Clínica Mayo dice:

El alcoholismo crónico puede afectar gravemente las capacidades mentales. El alcohol también puede causar pérdida de memoria al interactuar con medicamentos.

De hecho, cualquier cantidad de alcohol aumenta el riesgo de problemas para el corazón y cerebro, tales como enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, según una nueva investigación publicada en la revista Clinical Nutrition.