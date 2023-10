Des-Ayuno: ¿La primera desconexión?

Des-Ayuno: ¿De qué se trata?

Ahora, voy a llevarte más allá de lo que comemos y entender ¿Qué es el Des-Ayuno?.

Como su nombre lo indica es el momento de romper el ayuno (no ingesta de alimentos) y vas a realizarlo al momento de comer algo. Alguna vez, ¿esperaste algunas horas al despertar para hacerlo? Aquí nos encontramos con otra creencia arraigada, “te vas a caer redondo, si no comes algo”.

Pero déjame decirte que tu cuerpo fisiológicamente está listo para esto.

De hecho sucede un pico de una hormona llamada cortisol con el fin de brindar glucosa a tu cuerpo (cosa que haces cuando comes).

Entonces, ¿para qué comer? Vuelvo nuevamente a invitarte a la reflexión, a cuestionar, a probar en vos lo compartido y a sorprenderte de cuánto hemos estado haciendo de manera automática y lo poco conectados que estamos con nuestro cuerpo, fisiología y sus necesidades.

