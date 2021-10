Controle la inflamación con estos 8 hábitos alimenticios

1. Más frutas y verduras en la dieta

Intente hacer puré de berenjena asada en salsa de tomate, haga un puré de nabo y papa en lugar de un puré de papa tradicional, agregue champiñones a su carne molida para hacer hamburguesas o salsas de carne, etc. (Kristen Carli) Intente hacer puré de berenjena asada en salsa de tomate, haga un puré de nabo y papa en lugar de un puré de papa tradicional, agregue champiñones a su carne molida para hacer hamburguesas o salsas de carne, etc. (Kristen Carli)

2. Beber té verde

Los compuestos de catequina son potentes antiinflamatorios, pero también pueden ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis (Keith-Thomas Ayoob, dietista registrado y profesor clínico asociado emérito en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina Albert Einstein) Los compuestos de catequina son potentes antiinflamatorios, pero también pueden ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis (Keith-Thomas Ayoob, dietista registrado y profesor clínico asociado emérito en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina Albert Einstein)

3. Comer nueces

Son una excelente fuente de omega-3 ALA de origen vegetal, y el consumo de estos omega-3 puede ser beneficioso para la inflamación (Amy Gorin, MS, RDN, dietista registrada de origen vegetal en Stamford) Son una excelente fuente de omega-3 ALA de origen vegetal, y el consumo de estos omega-3 puede ser beneficioso para la inflamación (Amy Gorin, MS, RDN, dietista registrada de origen vegetal en Stamford)

4. Chocolate negro y ejercicios

El daño muscular inducido por el ejercicio está relacionado con la inflamación, y (...) los flavonoides del cacao pueden ayudar a atenuar dicho daño muscular, incluido el dolor muscular, e incluso ayudar a la recuperación de la función muscular (Keith-Thomas Ayoob) El daño muscular inducido por el ejercicio está relacionado con la inflamación, y (...) los flavonoides del cacao pueden ayudar a atenuar dicho daño muscular, incluido el dolor muscular, e incluso ayudar a la recuperación de la función muscular (Keith-Thomas Ayoob)

5. Dieta mediterránea

La dieta de estilo mediterráneo está cargada de alimentos antiinflamatorios como estos. Sí, las verduras y frutas tienen muchos compuestos antioxidantes, pero las nueces y el AOVE están cargados de grasas monoinsaturadas antiinflamatorias (Keith-Thomas Ayoob) La dieta de estilo mediterráneo está cargada de alimentos antiinflamatorios como estos. Sí, las verduras y frutas tienen muchos compuestos antioxidantes, pero las nueces y el AOVE están cargados de grasas monoinsaturadas antiinflamatorias (Keith-Thomas Ayoob)

6. Beber café

Sí, te estoy diciendo que hagas algo que probablemente ya te encanta hacer. El café contiene antioxidantes, que brindan beneficios antiinflamatorios (Amy Gorin) Sí, te estoy diciendo que hagas algo que probablemente ya te encanta hacer. El café contiene antioxidantes, que brindan beneficios antiinflamatorios (Amy Gorin)

7. Comer cúrcuma

La curcumina, que le da a la cúrcuma su color y sabor brillantes, también es conocida por sus efectos antiinflamatorios en el cuerpo. Los estudios muestran que la curcumina puede inhibir y reducir los factores proinflamatorios en el cuerpo (Angela Houlie, MS, RDN, CDN, fundador y propietario de My Fruitful Body Nutrition) La curcumina, que le da a la cúrcuma su color y sabor brillantes, también es conocida por sus efectos antiinflamatorios en el cuerpo. Los estudios muestran que la curcumina puede inhibir y reducir los factores proinflamatorios en el cuerpo (Angela Houlie, MS, RDN, CDN, fundador y propietario de My Fruitful Body Nutrition)

8. Beber jugo de naranja

Algunas investigaciones muestran que los flavonoides que se encuentran en el jugo de naranja 100% pueden reducir la inflamación y apoyar la salud de las células de los vasos sanguíneos (Lauren Manaker MS, RDN, LD y miembro de Eat This, Not That!) Algunas investigaciones muestran que los flavonoides que se encuentran en el jugo de naranja 100% pueden reducir la inflamación y apoyar la salud de las células de los vasos sanguíneos (Lauren Manaker MS, RDN, LD y miembro de Eat This, Not That!)