Agregue este alimento a su dieta para vivir 100 años

Los científicos crearon entonces lo que se conoce como la Dieta de la Zona Azul. ¿La ha escuchado? Acá tiene el estudio.

Esta dieta para vivir más años, se centra en el concepto de comer más plantas, con un fuerte énfasis en que los frijoles son "la piedra angular de una dieta centenaria", indica el medio especializado Eat This, Not That!

Los investigadores de la dieta de la Zona Azul encontraron que las personas de estas áreas que vivieron más tiempo comieron aproximadamente una taza completa de frijoles por día.

El estudio de la Dieta de la Zona Azul también indica que:

La carne, principalmente cerdo, se come en promedio solo 5 veces al mes. Los tamaños de las porciones son de 3 a 4 oz, aproximadamente del tamaño de una baraja de cartas.

Asimismo, hay otros elementos en estas Zonas Azules que ayudan a tener una vida más larga, como tener más movimiento, encontrar un propósito, beber cantidades moderadas de vino, poner a la familia en el primer lugar y apoyarse en círculos sociales con hábitos saludables.

Beneficios de los frijoles

Además de alargar la vida, ¿Por qué es bueno comer frijoles? Acá algunas razones y propiedades de los frijoles: