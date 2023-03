8 alimentos comunes que cardiólogos evitan a toda costa

Carnes procesadas

Tocino, salchicha, salami, jamón y otros tipos de carnes procesadas están en la lista de los alimentos que Hayes evita a toda costa. Ella tiene antecedentes familiares de enfermedad coronaria. Pero, más allá de ese factor de riesgo, la especialista indica que las carnes procesadas son altas en calorías, grasas saturadas, sal y tienen ingredientes agregados como nitratos. Esto puede afectar el corazón y la salud en general.

Alimentos ultraprocesados

Todo lo que sea patatas fritas y otros snacks envasados y procesados procure mantenerlos alejados de usted. “Nuestra cultura valora la comodidad, lo cual es fantástico, pero la comodidad no significa que tengas que comer alimentos procesados envasados con azúcares y sal añadidos”, dijo Freeman. En su lugar, opte por manzanas, zanahorias y otras frutas y verduras ricas en fibra y repletas de nutrientes.

Azúcares agregados

Cuidado con el postre, sí, con el postre. De acuerdo con Freeman, en caso de que quiera disfrutar de los azúcares agregados, hágalo en cantidades muy limitadas. Hayes también evita los postres con azúcares agregados, como tartas, helados y barras de chocolate. Ella se da el gusto una vez a la semana como máximo y mantiene su porción pequeña para limitar las calorías.

Proteína en exceso

“Parece que estamos obsesionados con las proteínas en este país”, dijo Freeman. "No es raro ver a las personas obtener el doble de proteína de la que pueden necesitar en un día y eso pone a prueba los riñones y puede causar más problemas en el futuro". También podrían aumentar el colesterol. Por eso, los médicos recomiendan no excederse y preferir la proteína vegetal.

Comida rápida

No debe sorprender que la comida rápida esté en la lista de los peores alimentos para la salud. Hayes dice que la mayoría de los restaurantes de comida rápida de hamburguesas y pollo deben evitarse “porque prácticamente no hay nada en el menú que sea saludable para ti”. Incluso evite las comidas rápidas que no estén fritas.

Bebidas energéticas

Son muy populares, pero este tipo de bebida generalmente es rica en azúcar agregada y otros ingredientes que pueden aumentar el riesgo de problemas como presión arterial alta o arritmia, advirtió Freeman. Eso no significa que deba omitir la cafeína, dijo. Solo tenga cuidado con lo que pone en su taza: el café solo puede convertirse en una bomba de calorías si agrega azúcar, crema batida, caramelo y otros aderezos.

Sal añadida

La mayoría de las personas consumen demasiada sal. Esto no sólo tiene que ver con la sal que se agrega a las comidas. Según los cardiólogos la sal añadida acecha en productos de los que quizás no te des cuenta: cereal, un pepinillo que viene con tu sándwich o una pechuga de pollo que se ha puesto en salmuera para que se mantenga jugosa y húmeda. Y una dieta rica en sodio aumenta la presión arterial, recuerdan.

Aceite de coco

Hay mucha controversia respecto al aceite de coco, pero en definitiva Freeman lo evita porque tiene más grasas saturadas que la manteca de cerdo. “Se usa en algunos estudios para inducir la aterosclerosis, lodo en las tuberías, por así decirlo, en ratas y otros animales”, anotó. "Funciona muy bien por vía tópica, es un humectante maravilloso para el cabello y la piel, pero no comería demasiado", comentó.

