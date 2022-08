3 consejos para mejorar la memoria, según reconocido neurólogo

Sin embargo, “la mayoría de estos pecados de 'pérdida de memoria' son pecados de no prestar atención. Si estás en una fiesta y realmente no estás escuchando a alguien, porque todavía estás pensando en algún asunto relacionado con el trabajo, de repente descubres que no puedes recordar su nombre. Lo primero es poner la información en la memoria, consolidarla y luego tienes que poder recuperarla. Pero si nunca lo has consolidado en primer lugar, no existe”, dijo a The New York Times.