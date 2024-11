Juan Sebastián Verón milita las SAD y nuevo palito a Tapia: "No te alcanza para los micros"

JUANSEBASTIANVERONMILITALASSADYNUEVOPALITOATAPIANOTEALCANZAPARALOSMICROSFOTO2.jpg Juan Sebastián Verón volvió a respaldar el arribo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino y volvió a criticar a Claudio Tapia.

Actualmente, Riquelme es vicepresidente de la AFA, que tiene como mandamás a Claudio “Chiqui” Tapia.

Verón se expresó en varias ocasiones a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), aunque siempre hizo hincapié en que los clubes “tengan la posibilidad de elegir. Que nadie elija por nadie”.

Además, Juan Sebastián Verón disparó: “Se tiene que dar la discusión. Pero no de que las SAD tienen que entrar, sino que hay que explicarlo bien… Se tiene que hablar más, considero que se podría trabajar en algún sistema mixto o híbrido”.

Juan Sebastián Verón respaldó la posibilidad de las SAD

El gobierno de Javier Milei está en “guerra” con AFA por la posible instalación de las SAD en el fútbol argentino. Dentro de los clubes, uno de los personajes que más abierto se ha mostrado para con las Sociedades Anónimas Deportivas, es el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón.

El presidente de la Nación advirtió que irá a fondo con esta cuestión en declaraciones que concedió al programa radial Súper Mitre Deportivo: “Yo voy a avanzar con la agenda de la libertad, la AFA no está por encima de la Constitución Nacional ni del gobierno”, expresó Milei. Y luego continuó: “A mí, que alguien me explique por qué la libertad es mala... Una Sociedad Anónima podría tener deudas también si quiere. El problema no son las deudas, el problema es si usted es insolvente”.

Además habló sobre un “menú de opciones” y sobre ese mismo argumento se expresó Juan Sebastián Verón.

Juan Sebastián Verón y las SAD

La “Brujita” Verón está en su tercer mandato en Estudiantes de La Plata y brindó declaraciones en donde oficializó que el Pincha está dispuesto a una apertura a futuro:

El ex campeón de Libertadores como jugador expresó: “Lo que estamos haciendo es prepararnos para que el club en algún momento pueda llegar a tener otro tipo de apertura. Yo creo que los clubes tienen que tener la potestad de tener la posibilidad de elegir”.

Luego, el ex jugador de la Selección Argentina amplió en la conferencia de prensa: “Estamos poniéndonos un norte, un objetivo direccionado a una transformación que en el futuro puede pasar en Estudiantes, entendiendo también los contextos de los clubes”.

¿Juan Sebastián Verón quiere exactamente SAD?

En la misma charla, Verón advirtió que: “El fútbol fue cambiando, hoy está dentro de un entretenimiento y, como tal, es un negocio. Un negocio que nos tiene que servir a todos”.

Entendiendo esto, el presidente de Estudiantes de La Plata, había advertido hace unos meses la posibilidad de un sistema “mixto”, lo cual no haría que los clubes sean exactamente SAD.

El “modelo alemán” (muchos clubes de dicho país adoptaron esta idea) implica que la asociación civil (el club y sus socios) debe retener al menos el 50+1 de las acciones. El porcentaje restante, podría repartirse en capitales privados.

