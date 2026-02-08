Huracán 1-0 San Lorenzo: un cabezazo bárbaro de Caicedo pone arriba al Globo

Live Blog Post

San Lorenzo ataca lo que Huracán necesita y lo obtura donde más le duele

La impronta de Diego Martínez para el Globo se explica desde el pase. Una idea de juego que se basa en la tenencia de la pelota y la construcción de la jugada a través del pase.

Y esa idea comienza desde el fondo, con el arquero Galíndez. La fase de juego más importante de Huracán es la que se inicia desde atrás, sea con el guardameta o con los centrales; es desde donde busca ir hilando pases, juntando toques, línea por línea, para ir progresando en la cancha.

San Lorenzo lo sabe y por eso lo presiona alto. Cuando el Globo quiere iniciar desde atrás, el Ciclón pone a sus tres delanteros a cortar todo tipo de avance de raíz, obligando a que su rival juegue el pelotazo largo.