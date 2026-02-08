Huracán y San Lorenzo se miden por la fecha 4 del Torneo Apertura, en el duelo Interzonal de la jornada. Desde las 19.15, el Globo recibe al Ciclón en el Palacio Ducó, un reducto en donde su eterno rival no le puede ganar desde hace 8 años.
Huracán 1-0 San Lorenzo: un cabezazo bárbaro de Caicedo pone arriba al Globo
Desde las 19.15, Huracán recibe a San Lorenzo en el Parque de los Patricios, en una nueva edición del histórico clásico de barrio.
EN VIVO
-
20:24
¡GOL DE HURACÁN! VIDEO: Caicedo metió un cabezazo atlético para abrir el marcador
-
20:20
Comienza el 2T
-
20:02
Final del 1T
-
20:00
Dispuesto a contragolpear, aunque genere poco el Ciclón se siente cómodo en el tipo de partido
-
19:48
San Lorenzo ataca lo que Huracán necesita y lo obtura donde más le duele
-
19:35
El Globo es quien domina la pelota, pero no está fino y le cuesta generar ataques con claridad
-
19:26
¡Jugada de pizarrón de San Lorenzo que casi sale! VIDEO: Cuello la tiró por arriba, avisó el Ciclón
-
19:15
Comienza el partido
-
19:11
TV: Dónde ver Huracán vs. San Lorenzo
-
18:55
Formación confirmada en San Lorenzo: así forma el Ciclón
-
18:45
Formación confirmada en Huracán: así forma el Globo
-
18:32
Dónde escuchar el partido si sos hincha de San Lorenzo
-
18:14
Con Vélez vs. Boca como atractivo, estos son los 5 partidos de domingo del Torneo Apertura
-
17:48
La dura baja de Huracán: Diego Martínez esperaba contar con él, pero tendrá que cambiar los planes
-
17:34
Con gol de Marcos Angeleri: esta fue la última vez que San Lorenzo venció a Huracán en Parque Patricios
-
17:27
Quién será el árbitro y quién estará en el VAR
-
17:25
-
17:21
Posibles formaciones de ambos equipos
Uno de los clásicos con más historia tiene su nueva edición esta tarde en el barrio porteño de Parque Patricios. Desde 1915, cuando se disputó el primer duelo, hasta hoy, han pasado 192 partidos. Fueron 87 victorias para San Lorenzo, 48 para Huracán y 56 empates.
Aunque turbulento en lo institucional, el equipo de Damián Ayude llegó mejor el clásico. Aunque perdió en el debut, luego se repuso y ganó sus otros dos encuentros. Aunque no le sobra nada en cuanto a lo colectivo, el DT va logrando poner las virtudes por sobre las limitaciones, logrando ideas claras.
El equipo de Diego Martínez, por su parte, todavía no cosechó sus primeros tres puntos. Al ciclo del entrenador, que volvió en diciembre pasado, le está costando arrancar: por ahora acumula dos empates y una derrota.
