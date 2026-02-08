urgente24
en vivo TORNEO APERTURA

Huracán 1-0 San Lorenzo: un cabezazo bárbaro de Caicedo pone arriba al Globo

Huracán recibe a San Lorenzo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Huracán recibe a San Lorenzo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

FOTO JUAN FOGLIA-NA
Huracán recibe a San Lorenzo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Huracán recibe a San Lorenzo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

FOTO JUAN FOGLIA-NA

Desde las 19.15, Huracán recibe a San Lorenzo en el Parque de los Patricios, en una nueva edición del histórico clásico de barrio.

8 de febrero de 2026 - 17:30

EN VIVO

Huracán y San Lorenzo se miden por la fecha 4 del Torneo Apertura, en el duelo Interzonal de la jornada. Desde las 19.15, el Globo recibe al Ciclón en el Palacio Ducó, un reducto en donde su eterno rival no le puede ganar desde hace 8 años.

Embed

Uno de los clásicos con más historia tiene su nueva edición esta tarde en el barrio porteño de Parque Patricios. Desde 1915, cuando se disputó el primer duelo, hasta hoy, han pasado 192 partidos. Fueron 87 victorias para San Lorenzo, 48 para Huracán y 56 empates.

Aunque turbulento en lo institucional, el equipo de Damián Ayude llegó mejor el clásico. Aunque perdió en el debut, luego se repuso y ganó sus otros dos encuentros. Aunque no le sobra nada en cuanto a lo colectivo, el DT va logrando poner las virtudes por sobre las limitaciones, logrando ideas claras.

El equipo de Diego Martínez, por su parte, todavía no cosechó sus primeros tres puntos. Al ciclo del entrenador, que volvió en diciembre pasado, le está costando arrancar: por ahora acumula dos empates y una derrota.

Live Blog Post

¡GOL DE HURACÁN! VIDEO: Caicedo metió un cabezazo atlético para abrir el marcador

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

Dispuesto a contragolpear, aunque genere poco el Ciclón se siente cómodo en el tipo de partido

Live Blog Post

San Lorenzo ataca lo que Huracán necesita y lo obtura donde más le duele

La impronta de Diego Martínez para el Globo se explica desde el pase. Una idea de juego que se basa en la tenencia de la pelota y la construcción de la jugada a través del pase.

Y esa idea comienza desde el fondo, con el arquero Galíndez. La fase de juego más importante de Huracán es la que se inicia desde atrás, sea con el guardameta o con los centrales; es desde donde busca ir hilando pases, juntando toques, línea por línea, para ir progresando en la cancha.

San Lorenzo lo sabe y por eso lo presiona alto. Cuando el Globo quiere iniciar desde atrás, el Ciclón pone a sus tres delanteros a cortar todo tipo de avance de raíz, obligando a que su rival juegue el pelotazo largo.

Live Blog Post

El Globo es quien domina la pelota, pero no está fino y le cuesta generar ataques con claridad

Live Blog Post

¡Jugada de pizarrón de San Lorenzo que casi sale! VIDEO: Cuello la tiró por arriba, avisó el Ciclón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020625665020551638&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

TV: Dónde ver Huracán vs. San Lorenzo

El partido va por ESPN Premium y TNT Sports.

Live Blog Post

Formación confirmada en San Lorenzo: así forma el Ciclón

Gill; López, Herrera, Hernández, Rodríguez Pagano; Tripichio, Perruzzi, Abrego; Gulli, Cuello, Cerutti

Live Blog Post

Formación confirmada en Huracán: así forma el Globo

Galíndez; Vera, Pereyra, Carrizo, Ibáñez; Gil, Ojeda, Waller; Martínez, Caicedo, Cortés.

Live Blog Post

Dónde escuchar el partido si sos hincha de San Lorenzo

El canal oficial de YouTube del Ciclón transmite el encuentro con relatos y comentarios -sin imágenes-, con previa incluida a partir de las 18 hs.

Se puede escuchar en este link: http://bit.ly/4tpImHI

Live Blog Post

Con Vélez vs. Boca como atractivo, estos son los 5 partidos de domingo del Torneo Apertura

Además del clásico en Parque Patricios, la jornada dominical cuenta con otros cuatro cotejos:

  • Sarmiento vs. Atlético Tucumán
  • Platense vs. Independiente
  • Vélez vs. Boca
  • Gimnasia de Mendoza vs. Instituto
Live Blog Post

La dura baja de Huracán: Diego Martínez esperaba contar con él, pero tendrá que cambiar los planes

Leonel Pérez no estará en el mediocampo de Huracán esta tarde. No es una novedad en sí misma porque el volante se ha perdido todos los partidos del Torneo Apertura 2026 hasta ahora a causa de la lesión. Sin embargo, el entrenador planeaba contar con él para el clásico.

Lo que resulta una novedad es la razón de su ausencia. Pérez viajó a Brasil para terminar de sellar el acuerdo con Gremio, quien parece ser su nuevo club. En caso de concretarlo, se sumará a su compatriota Juan Nardoni, que acaba de ser vendido por Racing,

Live Blog Post

Con gol de Marcos Angeleri: esta fue la última vez que San Lorenzo venció a Huracán en Parque Patricios

Aunque la distancia que le lleva el Ciclón al Globo en el historial es enorme -39 triunfos-, hace 8 años que el equipo azulgrana no pueden ganar en territorio de Parque Patricios.

La última vez que eso ocurrió fue en 2017, cuando lo superó por 1-0 con gol de Marcos Angeleri. Desde entonces, cada vez que se enfrentaron en el Tomás Adolfo Ducó el resultado terminó en victoria para el local o en empate.

Desde aquella oportunidad, en el Ducó se registran tres victorias en favor del local y cuatro empates.

Live Blog Post

Quién será el árbitro y quién estará en el VAR

Mientras que Yael Falcón Pérez será el árbitro del partido, lo acompañará Héctor Paletta en el VAR.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Huracán vs. San Lorenzo

El partido va por ESPN Premium y TNT Sports.

Live Blog Post

Posibles formaciones de ambos equipos

Huracán: Galindez; Vera, Pereyra, Carrizo, Ibáñez; Gil, Ojeda, Waller; Sequeira, Caicedo, Cortés.

San Lorenzo: Gill; López, Herrera, Hernández, Rodríguez Pagano; Tripichio, Perruzzi, Abrego; Gulli, Cuello, Cerutti

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES