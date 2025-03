Alejandro Fantino cada vez que puede le pega a Mariano Closs y Miguel Simón

image.png

En el clip que se viralizó, Alejandro Fantino habla de los "mediocres de ESPN". Y continúa diciendo: "Yo me sentía todo el tiempo bullyineado en ESPN. Por el flaco Simón, por Marianito Closs."

De manera irónica dijo que "el problema era él" debido a que hablaba de cosas como el inconsciente o Freud. "Lo que me molestaba era que no se me respetara."

"Yo plantee una tesis sobre el inconsciente una noche que Boca jugó para el orto un año después de Madrid... Closs sacó la pij* y me empezó a mear desde arriba de un pedestal" continuó y cerró diciendo: "entendí viendo redes sociales que el equivocado era yo, me destrozaron".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1902169898026938403&partner=&hide_thread=false "Fantino"



Porque liquidó a Miguel Simon y a Mariano Closs: "Me mearon desde arriba de un pedestal". pic.twitter.com/84vEth8Kcp — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 19, 2025

No es la primera vez de Alejandro Fantino

2022 fue el último año de Fantino en ESPN y allí ya criticó duramente a Vignolo y Closs. En Neura le consultaron que respondería si alguien le proponía ir al Mundial de Qatar con ellos dos y respondió: "le escupo la cara del odio que me provocaría al que me lo propone. Y no sé si no terminamos a las piñas".

En enero de este año, Fantino volvió a apuntar contra sus ex compañeros de ESPN y dijo algo similar a lo que dijo recientemente con Rosenblat. Allí explicó cómo llegó a Neura y destrozó a sus antiguos compañeros:

"Te explico cómo llegué a Neura leyendo a (George) Hegel. Yo me encontré con dos etapas: la conciencia en sí y la conciencia para sí. La conciencia en sí es la conciencia que vos tenés como ser, 'che, evidentemente estoy, existo, soy Alejandro Fantino'. Y la conciencia para sí es la conciencia de lo mal que la estoy pasando, de la ignominia en la que estoy viviendo. En lo mal que me trata ESPN, en los pelotudos que me daban órdenes en ESPN, en la mediocridad de mis colegas de ESPN, Mariano Closs, el Pollo Vignolo, Miguel Simón. Una mediocridad supina que tenía alrededor y los tipos me retaban a mí, me bajaban línea, me hacían caras cuando yo decía algo, citaba a Freud, no lo entendían y se me reían a mí".

