Qatar 2022: En 2024 FIFA definirá la Copa 2030

Solo los equipos europeos y sudamericanos han llegado a la final.

Con 8 apariciones, Alemania tiene el mayor número de finales de la Copa del Mundo en su haber, seguida de Brasil (7 veces) e Italia (6 veces).

Argentina ha llegado a la final en 5 ocasiones distintas, ganando 2 de ellas, mientras que Francia ha aparecido en 3 finales, que también ha ganado 2 veces.

Desde 1930 se han marcado un total de 74 goles en las finales de la Copa del Mundo, con un promedio de 3,5 goles por partido.

El único partido final sin goles fue en 1994 entre Brasil e Italia, que los sudamericanos ganaron tras una dramática tanda de penales.

La mayor cantidad de goles marcados en una final de la Copa del Mundo fue en 1958 cuando Brasil derrotó a Suecia, los anfitriones, por 5 a 2.

Solo 2 naciones han logrado ganar títulos de campeonato consecutivos: los italianos en 1934 y 1938, y los brasileños en 1958 y 1962.

Para 2022, la FIFA ha asignado US$ 42 millones al equipo ganador, un aumento de US$ 4 millones en comparación con hace 4 años en Rusia.

Además, el equipo ganador recibirá una réplica en bronce chapado en oro del trofeo de oro de 18 quilates, que mide 38 cm (15 pulgadas) de altura y pesa 6 kg (13 libras), diseñado por el artista italiano Silvio Gazzaniga.

fifa3.jpg Consejo de la FIFA reunido en Doha, Qatar.

2030

Infantino, el viernes 16/12/2022, volvió a rechazar las críticas de Europa, USA y Canadá a Qatar 2022, su organización y su significado. Infantino, respaldado por el fútbol de los países del 3er. Mundo, ratificó el camino trazado por Joao Havelange y Joseph Blatter, siempre enfrentados al poder de la UEFA (Unión Europea de Fútbol Asociado).

El Consejo de la FIFA aprobó decisiones estratégicas para el futuro del fútbol.

Luego de confirmar que los ingresos de la FIFA al final del año ascenderán a US$ 7.500 millones, o sea US$ 1.000 millones más de lo presupuestado, o sea una ganancia extraordinaria que supera las expectativas, el Consejo aprobó un presupuesto para el ciclo 2023/2026, que tendrá ingresos de US$ 11.000 millones, comprometiendo un aumento proporcional para la inversión en fútbol, que asciende a US$ 9.700 millones.

Es decir que la FIFA no cree que la recesión que se anticipa en el 1er. Mundo le impacte en sus ingresos. Muy probablemente la Copa Mundial de Clubes ayude a alcanzar ese objetivo.

Un ítem fundamental en la inversión es el llamado Esquema de Desarrollo del Talento (TDS), que está dirigido por el ex DT del Arsenal, Arsène Wenger, hoy día Jefe de Desarrollo del Fútbol Global. El Consejo de la FIFA aprobó una asignación de fondos específica de US$ 200 millones para cubrir el ciclo operativo 2023/2026 de esta iniciativa que se enfoca en "crear un legado sostenible a largo plazo": el desarrollo de jugadores, que es la clave para que el fútbol no decaiga.

El TDS intenta "ayudar a cada federación a alcanzar su máximo potencial y, en última instancia, dar una oportunidad a cada talento."

Pero, además, las federaciones recibirán financiación solidaria adicional, sujeta a necesidades específicas.

Todos los recursos del TDS no asignados antes del 31/12/2026 se transferirán automáticamente al Fondo de Desarrollo del Fútbol, para brindar apoyo indefinido y exclusivo a los beneficiarios de FIFA Forward 3.0, programa de desarrollo de jóvenes jugadores que promueve eventos para las categorías sub-12 en adelante, tanto de futbolistas hombres como mujeres.

El Consejo de la FIFA aprobó varios principios estratégicos clave relacionados con los calendarios de partidos internacionales y las competiciones de fútbol masculino y femenino.

Para el fútbol masculino, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA ampliada a 32 equipos está programada para comenzar en junio de 2025 (luego del aplazamiento del torneo original de 24 equipos planeado para 2021) y tendrá lugar cada 4 años.

El calendario de partidos internacionales a partir de 2025 incluirá una ventana extendida con 4 partidos a fines de septiembre y principios de octubre para reemplazar las 2 ventanas separadas actuales en septiembre y octubre, y las otras ventanas (noviembre, marzo y junio) quedarán sin cambios.

Con el objetivo de aumentar las posibilidades de que equipos de diferentes confederaciones jueguen entre sí, FIFA lanzaría torneos amistosos –FIFA World Series– que tendrían lugar en la ventana de marzo en años pares.

La decisión sobre el anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2030 se tomará en 2024, y las bases de la candidatura se publicarán a principios de 2023.

4 son por el momento las propuestas confirmadas para la Copa Mundial de Fútbol de 2030:

candidatura conjunta Uruguay-Argentina-Chile-Paraguay,

candidatura individual de Marruecos,

candidatura conjunta España-Portugal y

candidatura conjunta Arabia Saudita-Grecia-Egipto.

Según las reglas de FIFA, la Copa del Mundo de 2030

no puede realizarse en Asia (AFC) ya que los miembros de la Confederación Asiática de Fútbol están excluidos de la candidatura tras la selección de Qatar para la Copa Mundial de 2022 (por ese motivo Arabia Saudita y Egipto involucran a Grecia en su propuesta),

ni en América del Norte, Central y el Caribe (Concacaf) ya que la candidatura conjunta de Canadá, México y Estados Unidos organiza el Mundial de 2026.

Además, la FIFA anunció la realización de 2 nuevos torneos femeninos:

Copa Mundial de Clubes y

Copa Mundial de Futsal Femenina.

--------------------------------------------

