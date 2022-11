¿Alberto, sos vos? Feriado en Arabia Saudita por Argentina

Las calles de Arabua Saudita explotaron y ahora los saudíes pueden continuar con sus celebraciones mañana, ya que el Rey Salman aprobó los planes para dar a todos los empleados y estudiantes un feriado nacional, informa la Agencia de Prensa Saudita.

"Acá, en Arabia Saudita, no puede creer haberle ganado a la Argentina. Yo he tenido reuniones de alto vuelo y personas muy importantes me han pedido si por favor podía mover influencias para que los argentinos no ganen por paliza y sea presentable la derrota. Eso lo que prevalecía en muchas reuniones. Acá no lo pueden creer. Están fascinados. Hay festejos por todos lados y hace un rato se declaró feriado nacional para mañana (23/11). Algo insólito. Acá son muy proSelección Argentina, la gente anda con la camiseta y son extremedamente fanáticos por el fútbol", dijo el embajador argentino en el Reino de Arabia Saudita, Guillermo Nielsen.

"A las 10 de la mañana dejó de funcionar el gobierno saudí y dejaron de funcionar las oficinas públicas, además del asueto en las escuelas", agregó al aire de A24.

Más contenidos en Urgente24

Jorge Lanata y LPO no logran voltear a Berni: ¿Cuánto más demorarán?

Clarín se desangra por Alberto Fernández (¿?) y casi lo vela

Arabia Saudita ganó en la cancha pero Argentina goleó con los memes (y Bilardo)

Estalló la Selección Argentina: Pésimo planteo de Scaloni, chau invicto y a rezar

Atento FDT: Enel vende Edesur y se va de Argentina, Perú y Rumania